Commandez une pizza avec vos chaussures !

Avez-vous envie de contrôler votre télévision ou commander une pizza avec vos chaussures ? Alors découvrez les derniers modèles imaginés par Pizza Hut.

Un modèle en édition limitée

Il n’y en aura pas pour tout le monde. Les Pie Tops II ne seront popularisés qu’à 50 exemplaires. Mais, c’est un avant-goût du futur que veut nous vendre Pizza Hut. Un monde où vous pourrez commander vos pizzas de la marque sans bouger du salon. Il suffira de presser un bouton sur la languette. Un autre permet lui de mettre la télévision en pause. Bon, ce n’est pas complètement magique non plus. Vous aurez besoin d’être connecté en bluetooth à votre smartphone. Surtout, on ne sait pas de votre côté, mais on ne garde pas nos chaussures dans le canapé…

Mais, pour les Américains, c’est sans doute différent. Surtout en ce moment avec March Madness qui commence ce 11 mars. Il s’agit du tour final du championnat américain de basket-ball universitaire. Un événement très suivi au pays de l’Oncle Sam. Avec des chaussures, pareilles, les 50 heureux élus n’auront vraiment pas besoin de sortir du canapé, mais pourront aller faire quelques paniers à la fin de chaque quart-temps. Les chaussures seront commercialisées sur le site HBX.com à partir du 19 mars prochain. Si le prix est encore inconnu, il faudra sans doute probablement débourser une belle petite somme et surtout se lever tôt…