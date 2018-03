Colossus, une araignée qui peut tuer un être humain en 15 minutes

On dit parfois que l’Australie est un endroit trop dangereux pour y vivre. Au-delà de la quantité de personnes qui y portent encore la coupe mulet, on y trouve aussi des rapaces pyromanes et de nombreux autres animaux mortels pour l’homme. Un autre vient de s’ajouter à la liste. Découvrez Colossus.

Capable de tuer un humain en 15 minutes

C’est une araignée à toile-entonnoir. Mais surtout, c’est désormais le deuxième plus gros spécimen connu de son espèce avec un diamètre de 7,8 centimètres. “Big Boy” le numéro 1 mesure quant à lui 10 centimètres de diamètre. Mais Colossus a tout de même des arguments à faire valoir, notamment sa capacité à tuer un être humain en 15 minutes grâce à une morsure particulièrement redoutable.

L’animal vient d’être donné à l’Australian Reptile Park pour son programme de recherche sur les venins. En effet, l’animal en secrète de façon permanente sur ses crochets. Bonne nouvelle, grâce au développement d’un anti-venin en 1981, aucun être humain n’est mort suite à une morsure de ce type d’araignée après avoir reçu celui-ci.

L’équipe anti-venin a pu collecter 3.500 doses l’an dernier, mais ils veulent atteindre les 5. 000 désormais. Problème, l’espérance de vie de ces araignées n’est que de 12 mois. Si cela peut vous rassurer, cette espèce n’existe qu’en Australie. Aucune chance donc d’en croiser un modèle en Europe.