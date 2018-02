Une adolescente crée une application destinée aux malades d’Alzheimer

Emma Yang est née à Hong-Kong puis a déménagé avec sa famille aux États-Unis. Elle est très proche de sa grand-mère qui est restée à Hong-Kong et s’entretient régulièrement avec elle par téléphone. Mais leurs conversations la frustraient car elles étaient souvent perturbées par les pertes de mémoire de l’octogénaire, dues à la maladie d’Alzheimer.

La jeune geek décide alors de développer une application pour améliorer la qualité de leurs discussions. C’est ainsi qu’elle crée Timeless qui, grâce à la reconnaissance faciale, indique le nom et le lien qu’entretiennent les deux interlocuteurs. L’application enregistre également les évènements importants à retenir et alerte l’utilisateur s’il essaye de contacter plusieurs fois de suite la même personne. Une touche permet aussi au malade de lui rappeler ses noms et prénoms.

Un projet innovant et ambitieux

L’application a été présentée lors de la cérémonie des Prix de l’Innovation Ten Under Twenty. En 2015, Emma Yang avait déjà remporté la seconde place du Technovation Challenge, un concours mondial d’entrepreneuriat technologique pour les femmes et fait depuis peu, partie des 10 jeunes innovatrices de moins de 20 ans de New York à surveiller. Elle avait accordé un entretien publié sur le site Tech50plus :

Quand j’avais 8 ans, ma grand-mère pensait que j’en avais 13. Et puis un jour, elle a oublié mon anniversaire et l’anniversaire de mon père. Elle souffre de la maladie d’Alzheimer. Elle vit à Hong Kong et nous vivons à New York. La distance fait que l’on a du mal à rester toujours en contact, surtout à mesure que la maladie progresse. Pour ma grand-mère, reconnaître les gens et se souvenir de qui ils sont devient de plus en plus difficile. Elle ne se souvient pas si elle a déjà parlé à quelqu’un et elle appellera constamment les gens pour répéter les mêmes choses. Elle ne peut pas se souvenir de numéros de téléphone et des adresses et aura du mal à essayer de contacter ses amis. De toute évidence, la distance n’est pas le seul problème, mais sa maladie nous empêche également de rester en contact les uns avec les autres.

Elle décrit ainsi son projet :

Mon idée est simple : une application qui aide les patients atteints d’Alzheimer à reconnaître leurs proches, à se souvenir d’événements, à rester en contact avec leur entourage … Mon idée leur permettra de conserver leur indépendance et leur bonheur, même s’ils ne peuvent pas nécessairement être guéris de leur condition.



Elle expliquait également au site américain Fast Compagny :

Il n’y avait pas d’application sur le marché pour aider réellement les gens atteints de la maladie d’Alzheimer au quotidien. Les gens pensent souvent que ça ne va pas les aider ou que les personnes âgées ne savent pas utiliser la technologie. Mais je pense que si vous leur présentez de manière pédagogique, ça peut réellement leur changer la vie.

Une application prometteuse

Timeless bénéficie d’un financement participatif organisé sur la plate-forme IndieGo. Emma Yang a d’abord fait des recherches approfondies sur la maladie d’Alzheimer et ses conséquences. Elle a toutefois été conseillée par un médecin spécialiste de la maladie et a été aidée par son père, ingénieur informatique, pour la question technique.

L’application devrait être disponible sur le marché d’ici le courant de l’année.