Tarek et Christina : que sont devenus les rois de la réno après leur séparation ?

Tarek El Moussa et Christina Hall ont captivé des millions de téléspectateurs avec leur émission « Les Rois de la réno » (Flip or Flop). Pendant près d’une décennie, ce couple a transformé des maisons délabrées en propriétés de rêve sous l’œil des caméras. Leur séparation médiatisée en 2016 n’a pas mis fin à leur collaboration professionnelle, puisqu’ils ont continué à partager l’antenne pendant six années supplémentaires. Leur histoire témoigne d’une remarquable évolution, tant dans leur carrière télévisuelle que dans leur vie personnelle mouvementée.

De « Flip or Flop » à de nouvelles aventures télévisuelles

L’aventure télévisuelle du duo a débuté en 2013 sur la chaîne HGTV aux États-Unis et 6ter en France. Pendant dix saisons, Tarek et Christina ont rénové plus de 146 maisons ensemble, transformant des habitations délabrées en propriétés lucratives. Leur émission de télé-réalité a connu un succès retentissant, attirant jusqu’à 163 000 téléspectateurs français (1,8% de part de marché) lors des dernières diffusions.

Malgré leur divorce officialisé en 2018, le duo a poursuivi son travail devant les caméras, générant parfois des tensions palpables à l’écran. Cette situation professionnelle inhabituelle a pris fin en 2022, chacun développant ensuite sa propre carrière télévisuelle :

Christina anime désormais « Christina on the Coast », où elle rénove des propriétés en Californie du Sud, et « Christina in the Country » au Tennessee

Tarek présente « The Flipping El Moussas » aux côtés de sa nouvelle épouse Heather Rae

Une confrontation télévisuelle est prévue pour 2025 avec le programme « The Flip Off », où les ex-époux s’affronteront dans des projets de rénovation compétitifs, accompagnés de leurs nouveaux partenaires respectifs.

La vie personnelle après le drame qui a précipité leur rupture

Un incident dramatique a marqué le début de leur séparation en 2016. Après une dispute conjugale, Tarek a quitté leur domicile avec une arme à feu, se rendant au parc d’État de Chino Hills. Arrêté par la police, il a justifié son geste en prétextant vouloir se protéger des animaux sauvages. Suite à cet épisode, Christina a demandé le divorce.

Cette période traumatisante a plongé Tarek dans une spirale destructrice. Isolé sur son bateau, il a lutté contre l’alcoolisme et les effets secondaires d’un traitement hormonal. « Tout le monde m’a abandonné : les magazines, les médias, le réseau, personne ne croyait en moi », a-t-il confié.

Aujourd’hui, les deux ex-conjoints ont reconstruit leur vie. Tarek a épousé Heather Rae, star de « Selling Sunset », avec qui il a accueilli un fils, Tristan, en 2023. Christina s’est remariée successivement avec Ant Anstead, dont elle a divorcé en 2021, puis avec Josh Hall, dont elle s’est séparée en juillet 2024. Parents de Taylor (13 ans) et Brayden (8 ans), ils ont développé une relation de co-parentalité respectueuse, maintenant même un groupe de discussion avec Heather pour coordonner l’éducation de leurs enfants.

Santé et nouveaux défis : au-delà de la rénovation

En 2013, une téléspectatrice infirmière a potentiellement sauvé la vie de Tarek en repérant une anomalie sur sa gorge pendant l’émission. Ce signalement a conduit au diagnostic d’un cancer de la thyroïde à un stade avancé. Heureusement traitable, Tarek est aujourd’hui en rémission et affirme que « chaque jour qui passe, les chances que le cancer récidive diminuent ».

Christina a révélé en 2022 souffrir d’un empoisonnement au plomb et au mercure, probablement lié aux nombreuses maisons insalubres rénovées au fil des années. Ces défis de santé ont transformé leurs perspectives de vie et leurs priorités.

Passionnée de navigation, Christina s’est offert un yacht PRESTIGE 520 après la pandémie. Cette embarcation, avec ses trois chambres et ses espaces communs, est devenue un sanctuaire où elle et ses enfants observent les dauphins et profitent de moments familiaux privilégiés, loin des tumultes de leur vie médiatisée.