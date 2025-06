La taille de Michel Sardou : combien mesure le chanteur ?

Depuis plus de cinq décennies, Michel Sardou s’impose comme une figure emblématique de la chanson française. Avec des millions d’albums vendus et des tubes qui ont marqué plusieurs générations, l’interprète des « Lacs du Connemara » attire autant par son répertoire que par sa personnalité. Sa tournée d’adieu « Je me souviens d’un adieu », lancée en octobre 2023, a connu un succès phénoménal avec 100 000 billets écoulés en quelques heures. Si sa voix puissante et son caractère bien trempé ont fait sa renommée, qu’en est-il de sa taille, sujet de curiosité pour nombre de ses fans ?

Michel Sardou et son physique : la taille et les complexes du chanteur

Contrairement à sa stature artistique imposante, Michel Sardou affiche une taille modeste d’environ 1,68 mètre. Ce physique a nourri certains complexes chez le chanteur, qui a souvent confié : « J’aimais pas ma gueule, et j’aimais pas me montrer ». Sa mère Jackie, elle-même artiste, a involontairement accentué ces insécurités en lui faisant remarquer qu’il « n’avait pas de cou ». À 77 ans, l’artiste évoque encore ses difficultés avec son image corporelle, notamment ses problèmes de poids récurrents et ses régimes constants qu’il qualifie « d’enfer vécu depuis 50 ans », particulièrement éprouvant pour quelqu’un qui « adore bien manger ». Sur scène, ces complexes l’ont poussé à se créer un personnage, comme si sa véritable personnalité n’était pas à la hauteur des attentes du public.

La rivalité entre Michel Sardou et Johnny Hallyday : une question de taille artistique

Pendant plus de trente ans, Michel Sardou et Johnny Hallyday ont entretenu une amitié solide avant que celle-ci ne se brise dans les années 2000. La rupture est survenue suite à une plaisanterie malheureuse de Sardou concernant les enfants adoptifs de Johnny, que ce dernier n’a jamais pardonnée. Cette brouille n’a fait qu’amplifier une rivalité professionnelle déjà existante entre les deux chanteurs, que Sardou compare à « un concours de celui qui pisse le plus loin ». L’interprète de « Je vais t’aimer » n’a pas hésité à critiquer la technique vocale de son ancien ami, affirmant que Johnny « ne chante pas haut, il chante fort… il chante avec la gorge ». À l’instar de Michèle Torr qui a fait parler de sa vie personnelle, les deux monstres sacrés de la chanson française ont vu leur relation personnelle scrutée par les médias.

Un caractère bien trempé derrière une petite taille

Si Michel Sardou ne s’impose pas par sa taille physique, c’est par la force de son caractère qu’il a marqué le paysage musical français. Son franc-parler légendaire et ses prises de position tranchées lui ont valu autant d’admiration que de controverses. Sa troisième épouse, Anne-Marie Périer, le décrit comme quelqu’un qui « n’est pas facile à vivre » avec « des emportements en deux temps », tandis que son amie Marie-Anne Chazal le qualifie de « mauvaise foi incarnée ». Pourtant, l’artiste se perçoit différemment :

Il se définit comme « timide » et « réservé »

Il affirme être « le mec le plus sympa du monde » malgré sa réputation

Il admet sourire « normalement » mais détester « sourire sur ordre » pour les photographes

Ce décalage entre la perception qu’il a de lui-même et celle des autres illustre la complexité d’un homme dont la carrière a transcendé les simples considérations physiques, prouvant que la grandeur artistique ne se mesure pas en centimètres.