Observation d'une tache solaire gigantesque dévastatrice pour la Terre

Le Soleil, cette étoile flamboyante qui nous réserve bien des mystères, arbore aujourd'hui une tache solaire gigantesque. AR3664, la puissance et la beauté de notre astre solaire.

Le Soleil, où une tache solaire titanesque, nommée AR3664, défie les lois de l'espace. En proie à des éruptions solaires d'une puissance rare, cette monstrueuse formation attire l'attention des scientifiques de la NOAA.

If you have sunny skies, you can currently see a huge sunspot group on the Sun with nothing more than your solar viewing glasses. ☀️ pic.twitter.com/5DGWvM2hrC

Une gigantesque tache solaire nommée AR3664 attire actuellement l'attention des scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). D'une taille impressionnante, cette tache solaire est l'une des plus grandes jamais observées, faisant face à la Terre.

L'AR3664 a pris de l'ampleur au cours des derniers jours, suscitant l'intérêt des chercheurs alors que notre étoile était en proie à des éruptions solaires. Une tache solaire, comme expliqué par la NASA, est une zone sombre sur le Soleil qui apparaît moins chaude que le reste de sa surface.

I heard there's a large sunspot region right now so I went out and took a telephoto shot through a white light film filter. There it is—the 3664-3668 active region, easily several times larger than Earth. If you have some eclipse glasses around you can just about make it out. pic.twitter.com/XQqFzKRksU

