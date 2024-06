La Suisse en alerte : les cours d'eau déchaînés mettent en danger la région du Valais

Une déferlante aquatique s'est abattue sur la Suisse, mettant en péril des villes et villages pittoresques, provoquant des évacuations massives et laissant derrière elle un territoire dévasté.

Dans le canton suisse du Valais, la nature a déchaîné sa fureur, plongeant Zermatt et d'autres régions alpines dans un cauchemar aquatique. Les images saisissantes des inondations monstres et des évacuations précipitées laissent entrevoir une véritable course contre-la-montre pour préserver vies et biens. Tandis que les crues menacent le Rhône et ses affluents, la population est appelée à la prudence, tandis que les autorités s'efforcent de contenir l'impétueuse montée des eaux.

La rivière Vispa s'est violemment échappée de son lit le vendredi 21 juin, entraînant des inondations dévastatrices à Zermatt, dans le canton suisse du Valais, au cœur des majestueuses Alpes. Une opération d'évacuation massive a été lancée dans la région, touchant également plusieurs villages du sud-est de la Suisse.

La prestigieuse station de ski de Zermatt se retrouve isolée du monde depuis vendredi midi, les transports par train et par route se trouvant interrompus en raison des inondations. Selon le Walliser Bote, « la route entre Täsch et Zermatt demeure obstruée par une coulée de boue ». La liaison entre Viège et Zermatt est également perturbée ce samedi. De plus, toutes les écoles de la région ont été contraintes de fermer leurs portes, comme le rapporte la RTS.

❗🌊🇨🇭 - The famous Swiss ski resort of Zermatt was isolated due to landslides and floods, which made roads impassable on June 21.

Heavy rains and melting snow turned the Vispa River into a torrent, closing roads and disrupting train services.

The road between Täsch and… pic.twitter.com/4jwJlRlOiV

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 21, 2024