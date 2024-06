30°C dans le Sud, quand le Nord pourrait-il en profiter ?

Après plusieurs semaines de grisaille, le beau temps est de retour en France. Le soleil brille depuis mardi 4 juin sur le Sud de la France avec des températures avoisinant les 30 °C. Ce beau temps qui devra se poursuivre jusqu’en fin de semaine, va-t-il également concerner la région nord de la France ?

Après un mois de mai extrêmement pluvieux, sur la majorité des régions de la France, le beau temps montre enfin le bout de son nez en ce début de juin. L’anticyclone des Açores a fait son retour depuis lundi 3 juin pour imposer du soleil et des températures en large hausse à partir du milieu de semaine prochaine. Les températures en accord avec les moyennes de saison et qui devront même s’envoler en milieu de semaine.

Cependant, si le soleil va largement s'imposer cette semaine dans le sud de la France, il n'en sera pas de même pour le nord du pays, qui restera plutôt sous l'influence d'une masse d'air polaire. En effet, la France sera marquée par deux climats opposés durant cette semaine. Alors que la barre des 30 °C sera souvent dépassée dès le milieu de la semaine dans le sud, les températures auront parfois du mal à atteindre les 20 °C près des côtes de la Manche, rapporte le site Meteored.

Le soleil fait son grand retour en France

Selon Météo France, ce temps maussade sur la moitié nord de la France, s'explique par le phénomène de goutte froide, une masse d'air froid bloquée en altitude. Cette situation de blocage, dite en "Oméga", provoque des averses localement orageuses et des températures fraîches pour la saison. Par conséquent, les températures cette semaine seront quelques degrés en-dessous des normales saisonnières entre la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France.

Si le soleil va dominer encore ce mercredi 5 juin avec 30 °C « souvent approchés ou atteints dans le quart sud du pays », une dégradation faiblement pluvieuse est attendue sur la moitié nord, selon Météo France. Jeudi et vendredi, les températures resteront élevées, sauf au nord de la Loire. La chaleur risque même de devenir lourde avec de potentiels orages, notamment sur l’Aquitaine.

Vendredi, un temps lourd et orageux s’imposera du sud-ouest au nord-est. Pour le weekend prochain, la France pourrait rester coupée en deux, avec un temps chaud, lourd et orageux dans le sud, et un climat ensoleillé sur le tiers nord du pays. Les températures pourraient rester 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison. Cependant, au cours des 7 à 10 prochains jours, il ne faut pas espérer de grosses chaleurs sur le nord de la France.