Stratégie entreprise 2025 : intégrer le bilan carbone pour réussir votre transition bas-carbone

Dans un contexte d’urgence climatique et face aux engagements internationaux, l’intégration du bilan carbone devient incontournable pour les entreprises en 2025. Cette démarche s’inscrit désormais au cœur des stratégies d’entreprise, portée par les objectifs de l’Accord de Paris et la Stratégie Nationale Bas-Carbone visant la neutralité carbone d’ici 2050. La réalisation d’un bilan carbone n’est plus seulement une obligation réglementaire, mais un véritable levier de performance et de différenciation concurrentielle. Les entreprises doivent anticiper ces changements pour transformer leurs modèles économiques et s’adapter aux défis climatiques.

Comprendre et mettre en œuvre le bilan carbone en entreprise

Qu’est-ce que le bilan carbone et pourquoi l’adopter ?

Le bilan carbone est une méthodologie développée par l’ADEME permettant de quantifier les émissions de gaz à effet de serre produites par une organisation. Cette « photographie carbone » identifie les postes d’émissions prioritaires et sert de base pour élaborer un plan d’action concret de réduction. Son adoption présente de multiples avantages :

Amélioration de l’image de marque auprès des parties prenantes

Réalisation d’économies substantielles

Conformité avec les exigences réglementaires croissantes

Attraction et fidélisation des talents (95% des jeunes de la génération Z recherchent un emploi porteur de sens)

Les scopes d’émissions et leur importance

L’évaluation des émissions de gaz à effet de serre s’articule autour de trois périmètres essentiels :

Scope 1 : émissions directes issues des activités propres (chauffage, véhicules d’entreprise)

: émissions directes issues des activités propres (chauffage, véhicules d’entreprise) Scope 2 : émissions indirectes liées aux consommations énergétiques

: émissions indirectes liées aux consommations énergétiques Scope 3 : autres émissions indirectes (achats, transport, déplacements professionnels)

Le scope 3 représente généralement 75% du total des émissions mais reste le plus complexe à évaluer. La nouvelle version 2025 du Bilan Carbone® propose trois niveaux de maturité (Initial, Standard et Avancé) pour s’adapter aux besoins spécifiques des entreprises. D’autres méthodologies comme le GHG Protocol ou la norme ISO 14064 offrent des cadres complémentaires reconnus internationalement.

Obligations réglementaires et échéances pour 2025

Évolutions réglementaires et entreprises concernées

Le cadre réglementaire s’intensifie considérablement d’ici 2025 :

Le BEGES (Bilan d’Émissions de Gaz à Effet de Serre) reste obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés (250 en hormis-mer) Les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants doivent publier leur bilan carbone tous les 3 ans Le décret du 1er juillet 2022 élargit l’obligation aux émissions significatives du scope 3

La directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) s’appliquera selon un calendrier progressif : dès 2025 pour les entreprises de plus de 500 salariés, en 2026 pour celles de plus de 250 salariés, et en 2027 pour toutes les PME cotées sur un marché européen. Parallèlement, l’indice de durabilité viendra compléter l’indice de réparabilité, couvrant davantage de catégories de produits.

Le Plan Climat 2025 et ses sept obligations principales

Le Plan Climat 2025 (PNACC-3) impose aux entreprises sept obligations majeures :

Intégrer la trajectoire de réchauffement de +4°C dans les évaluations de projets

Réaliser un diagnostic de vulnérabilité climatique

Élaborer un plan d’adaptation renforcé

Considérer l’impact climatique dans les marchés publics

Les entreprises devront également adapter les conditions de travail face aux changements climatiques, améliorer leur reporting climatique et exercer une surveillance réglementaire permanente.

Construire une trajectoire bas-carbone efficace pour 2025 et au-delà

Les étapes clés pour définir sa stratégie de décarbonation

La démarche Bilan Carbone® 2025 s’articule autour de sept étapes structurantes :

Cadrage initial (définition du niveau de maturité et gouvernance) Délimitation des périmètres (temporel, organisationnel et opérationnel) Mobilisation des équipes (sensibilisation et responsabilisation)

Suivent la comptabilisation précise des émissions, l’élaboration d’un plan de transition avec des objectifs chiffrés, la restitution des résultats et l’évaluation continue du processus. L’alignement avec la Greenly et la SNBC garantit la pertinence de la démarche dans une perspective de neutralité carbone.

Dispositifs d’accompagnement et actions concrètes

Plusieurs dispositifs soutiennent les entreprises dans leur transition bas-carbone :

Le Diag Décarbon’Action : financement à 60% pour les PME (prestation de 10 000€ réduite à 4 000€)

Le programme PACTE Industrie avec l’accompagnement « ACT Pas à Pas »

Des actions concrètes de décarbonation peuvent être déployées, particulièrement dans le secteur du bâtiment qui représente 23% des émissions nationales : utilisation de matériaux biosourcés, application des principes d’éco-conception, priorité à la rénovation énergétique et optimisation logistique des chantiers. La Poste et Harmonie Mutuelle illustrent parfaitement cette démarche avec leurs trajectoires ambitieuses certifiées SBTi.