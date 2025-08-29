Stracciatella fumée : fromage italien, recettes et où l’acheter au meilleur prix

Ce fromage italien d’exception bouleverse les tables gourmandes avec sa texture crémeuse et ses arômes fumés subtils. Originaire des Pouilles, cette spécialité artisanale combine filaments de mozzarella effilochés et crème fraîche, sublimés par un fumage naturel au bois. Son nom provient du verbe stracciare signifiant déchirer, référence directe à la technique traditionnelle d’effilochage. Cette création culinaire séduit par sa polyvalence, s’adaptant aussi bien aux apéros qu’aux plats chauds. Examinons ensemble ses origines authentiques, ses secrets de fabrication et les meilleures recettes pour la savourer.

Origines et fabrication traditionnelle de la stracciatella fumée

Les racines italiennes et le savoir-faire des Pouilles

Cette spécialité fromagère puise ses racines dans les traditions séculaires des Pouilles, région emblématique du sud de l’Italie. L’étymologie révèle toute la poésie de ce produit : stracciare évoque le geste délicat du fromager déchirant les filaments de mozzarella fraîche. Les maîtres fromagers perpétuent ce savoir-faire artisanal depuis 1948, transmettant leurs techniques de génération en génération. Bien qu’aucune appellation d’origine protégée ne l’encadre, cette création respecte scrupuleusement les méthodes ancestrales. Les producteurs authentiques maintiennent l’excellence grâce à leur expertise, préservant l’âme véritable de cette merveille lactée.

Le processus de fabrication artisanal

La création artisanale débute par l’élaboration d’une pâte filée traditionnelle à partir de lait chauffé. Les fromagers procèdent ensuite à l’effilochage minutieux, obtenant ces filaments soyeux caractéristiques de la mozzarella. L’incorporation de crème très fraîche crée cette texture onctueuse si recherchée. Le fumage naturel s’effectue à basse température, utilisant du bois de hêtre, d’olivier ou de cerisier selon les préférences. Cette étape cruciale dure plusieurs heures, parfois une journée entière pour développer ces notes boisées subtiles. Contrairement à la burrata qui l’enrobe, cette version fumée révèle directement son cœur crémeux, enrichi d’arômes authentiques rappelant la cheminée ou les balades en forêt.

Caractéristique Valeur pour 100g Calories 241-247 kcal Protéines 10,4-11g Matières grasses 21,6g Calcium 250 mg

Recettes gourmandes et conseils d’achat

Idées recettes et accords culinaires

Les possibilités culinaires de cette merveille fumée séduisent les gourmets les plus exigeants. Sortez-la du réfrigérateur quinze minutes avant dégustation pour révéler pleinement ses saveurs complexes. Les tartines grillées aux tomates rôties, agrémentées d’huile d’olive et d’origan, constituent un classique indémodable.

Bruschetta au basilic frais et tomates cerises

Garniture de pizza sortant du four

Salade de roquette aux figues et noix

Pâtes tièdes au pesto et tomates confites

Antipasto avec olives noires et jambon cru

Une portion généreuse de 50 à 75 grammes par personne suffit pour apprécier cette richesse crémeuse. Les accords avec des vins blancs de Loire ou des rouges du Languedoc subliment cette expérience gustative.

Où acheter et à quel prix

Les fromageries artisanales demeurent les références incontournables pour dénicher cette perle rare, souvent sur commande spéciale. Les épiceries italiennes spécialisées proposent régulièrement cette délicatesse authentique.

Fromageries traditionnelles (sur commande) Épiceries italiennes spécialisées Plateformes de vente en ligne Producteurs directs des Pouilles Marchés de produits italiens

Le format standard de 100 grammes s’affiche généralement à 3,60 euros, soit 36 euros le kilogramme. Les conditionnements de 250 à 500 grammes offrent une meilleure conservation et un rapport qualité-prix optimisé. Conservez ce trésor au réfrigérateur et consommez-le dans les trois jours suivant l’ouverture pour préserver sa fraîcheur incomparable.