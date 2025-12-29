Starsmash avis : burgers et livraison du restaurant digital du YouTubeur

Le youtubeur français Amixem a décidé de conquérir le marché du fast-food avec Starsmash, son enseigne de burgers à thématique spatiale. Le slogan « Des burgers qui décollent vers les étoiles » reflète la passion du créateur de contenu pour l’astronomie. L’enseigne fonctionne principalement en dark kitchen, proposant ses produits via les plateformes UberEats et Deliveroo. Le 12 mai, lors du lancement, plusieurs cuisines ont dû fermer leurs portes faute de stock suffisant face à l’engouement. Cet article propose un avis détaillé sur les burgers, le service de livraison et l’expérience globale chez ce restaurant digital.

Notre test du Sun Smash Burger

À la réception, le burger présente une belle allure dans son papier aluminium. La composition du Sun Smash Burger se révèle généreuse : un bun brioch moelleux accueille deux steaks de bœuf français smashs parfaitement caramélisés, deux tranches de cheddar fondant, des rondelles d’oignons rouges croquants, de la salade fraîche et une sauce mayonnaise relevée à la sriracha. La consistance générale impressionne dès la première manipulation.

Élément Appréciation Présentation Enveloppé soigneusement dans du papier aluminium Tenue en main Excellente grâce à la forme smashée compacte Équilibre des saveurs Harmonieux entre gras, sucré et épicé

La forme smashée contribue à un véritable tassement des ingrédients, créant une construction compacte qui évite que la salade ou la sauce ne s’échappent entre chaque bouchée. Au niveau gustatif, c’est une agréable surprise. La viande conserve son goût très cuit, presque carbonisé, mais les sensations piquantes apportées par la mayonnaise à la sriracha transforment l’expérience. Les oignons rouges possèdent une vraie saveur, tandis que la sauce ajoute un sérieux peps au burger. Les pattys gourmands et caramélisés offrent un contrepoint gras et sucré aux crudités et à la sauce épicée. L’ensemble n’est ni banal, ni insipide. Cette entrée en matière plutôt culottée mérite une note de 16/20, démontrant qu’il ne s’agit pas d’un projet paresseux et opportuniste.

Points forts Points à améliorer Parti-pris pour le piment avec sriracha Manque de cornichons pour moins de sécheresse Excellent équilibre des saveurs Des tomates auraient enrichi l’équilibre Bonne tenue en main Salade assez basique

Les différents burgers et leur composition

L’Antarès Burger

L’Antarès Burger s’articule autour d’un pain brioché moelleux garni d’un ou deux steaks selon la formule choisie. Le cheddar fondu enveloppe la viande, accompagné d’oignons frais, de cornichons croquants et d’une sauce moutarde-ketchup classique. Cette recette privilégie les saveurs traditionnelles du fast-food américain revisitées.

Ingrédient Description Pain Brioché moelleux Viande Un ou deux steaks de bœuf Fromage Cheddar fondu généreux Légumes Oignons et cornichons Sauce Moutarde-ketchup

Le Schedar Burger

Le Schedar Burger reprend la base similaire de l’Antarès mais se distingue grâce à une sauce mystérieuse dont la composition exacte reste secrète. La liste des allergènes révèle néanmoins la présence de céleri, gluten, moutarde, œuf et soja dans cette préparation énigmatique. Cette touche de mystère ajoute de l’intérêt à l’offre proposée par Starsmash.

Le Smash Burger Vega

L’option végane du menu Starsmash propose un steak végétal, du cheddar végan fondant, des cornichons et une sauce ketchup-moutarde. Ce produit 100% végétal permet aux personnes suivant ce régime alimentaire de profiter également de l’expérience culinaire proposée par Amixem.

Version Prix Burger simple (un steak) 6,90 euros Burger double (deux steaks) 10,90 euros

Les formats disponibles

Tous les burgers existent en version simple avec un steak à 6,90 euros ou double avec deux steaks à 10,90 euros. Cette flexibilité tarifaire permet d’adapter sa commande selon son appétit et son budget.

La livraison et les points de vente en France

Le modèle en dark kitchen

Starsmash fonctionne principalement en dark kitchen, distribuant ses produits exclusivement via les plateformes UberEats et Deliveroo sans recevoir de clients en direct. Il n’est généralement pas possible de récupérer sa commande dans les cuisines de l’enseigne. L’enseigne évolue sous la bannière Taster, un réseau de franchises startup gérant également d’autres marques comme Pepe Chicken, OutFry, La Vie et Flat Out.

L’implantation géographique

L’enseigne compte une cinquantaine de points de vente en livraison à travers toute la France, de Dunkerque à Perpignan et de Rennes à Mulhouse. Parmi les villes desservies figurent Angers, Caen, Bordeaux, Dunkerque, Le Mans, Limoges, Lyon, Metz, Nîmes, Nice, Paris, Dijon et Brest. À Paris, trois cuisines ont été ouvertes : une sur les Grands Boulevards, une à Nation et une à Cambronne.

Région Villes couvertes Nord Dunkerque, Lille Ouest Rennes, Brest, Angers, Le Mans Sud Bordeaux, Nîmes, Nice, Perpignan Est Metz, Mulhouse, Dijon Centre Lyon, Limoges, Paris

L’exception brestoise

Un local physique a ouvert à Brest au 15 rue de Siam le 1er juillet 2025. Ce point de vente propose uniquement de la vente à emporter sans consommation sur place, marquant une évolution du modèle initial en dark kitchen pure. Cette expérimentation bretonne pourrait préfigurer un développement futur.

Les accompagnements et les tarifs

Les accompagnements proposés

Les Galaxy Fries constituent un assortiment de frites rustiques et de twister fries enroulées comme la queue d’une comète, assaisonnées d’épices cajun relevées. Les WaffleShip Fries, des frites de pomme de terre gaufrées, sont proposées à 4,90 euros. Les AstroTots, petites bouchées de pomme de terre avec des mini astéroïdes comestibles, coûtent 5,50 euros. Les Sweet Space Potatoes, frites de patate douce, sont également facturées 5,50 euros. La sauce poivre Aldebaran, décrite comme puissante et onctueuse, complète l’offre.

Accompagnement Description Prix Galaxy Fries Frites rustiques et twister aux épices cajun Inclus dans menu WaffleShip Fries Frites de pomme de terre gaufrées 4,90 euros AstroTots Bouchées de pomme de terre 5,50 euros Sweet Space Potatoes Frites de patate douce 5,50 euros

Les desserts disponibles incluent des mochis, un cookie chocolat et fleur de sel, ainsi qu’un cheesecake crémeux. Cette gamme sucrée complète l’expérience culinaire proposée par le restaurant digital.

La grille tarifaire

Les burgers simples sont proposés à 6,90 euros, tandis que les versions doubles coûtent 10,90 euros. Le menu classique avec Galaxy Fries et une sauce est facturé 14,90 euros. Le menu complet avec burger double steak, boisson et accompagnement au choix atteint 16,90 euros. Ce rapport qualité-prix est jugé excellent selon les retours clients.