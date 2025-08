Star Academy : tout savoir sur la dernière saison et sa gagnante Marine

La Star Academy, l’émission phare de TF1, fait son grand retour en 2024 avec une douzième saison qui captive les téléspectateurs. Ce célèbre télécrochet, mêlant apprentissage musical et vie en communauté, continue de séduire grâce à son format bienveillant et ses valeurs de travail. La promotion 2024 a particulièrement marqué les esprits, notamment grâce à Marine Delplace, la révélation de cette édition. Son parcours exceptionnel l’a menée jusqu’à la victoire, à l’image des grands gagnants qui l’ont précédée. Plongeons dans les coulisses de cette aventure musicale qui passionne la France, la Belgique et la Suisse.

La Star Academy 2024 : une saison riche en nouveautés et en émotions

Le 12 octobre 2024, TF1 a lancé la douzième saison de la Star Academy avec un casting renouvelé d’académiciens talentueux. Cette édition s’est démarquée par une équipe pédagogique largement remaniée. Sofia Morgavi a pris les rênes des cours de chant, tandis que Marlène Schaff s’est occupée de l’expression scénique. Le sport et le théâtre ont été confiés respectivement à Ladji Doucouré et Hugues Hamelynck. Seule Malika Benjelloun a conservé son rôle de professeure de danse, sous la direction bienveillante de Michael Goldman.

Clara Luciani, marraine de cette promotion 2024 de la Star Academy, a guidé les élèves tout au long de leur parcours. Des artistes comme Julien Doré et Lara Fabian sont intervenus en tant que professeurs exceptionnels pour partager leur expertise. L’hymne « Recommence-moi » de Santa a accompagné les académiciens pendant leur séjour au château.

Parmi les innovations majeures de cette saison figurent :

Un système de battle hebdomadaire entre les trois meilleurs élèves

Des défis spéciaux proposés par Michael Goldman

Le dispositif « Fan Box » permettant aux téléspectateurs d’interagir avec leurs candidats préférés

Un plateau modernisé avec une scène carrée offrant des performances spectaculaires

Marine, la révélation qui a conquis le cœur du public

Dès son arrivée au château, Marine s’est démarquée par sa voix puissante et sa personnalité attachante. Semaine après semaine, ses performances lors des primes ont impressionné tant les professeurs que les téléspectateurs. Son interprétation mémorable aux côtés d’artistes renommés comme ceux qu’on peut voir chez Nagui dans ses émissions musicales a confirmé son statut de favorite.

Sa progression vocale constante et ses chorégraphies maîtrisées lui ont valu d’être régulièrement immunisée lors des nominations. Son attitude positive et son esprit d’équipe ont également contribué à sa popularité auprès des autres académiciens. Les répétitions intensives et sa capacité à intégrer les conseils des professeurs ont fait d’elle une élève exemplaire.

Les moments forts de son parcours

Marine a su gérer la pression des évaluations et briller lors des directs. Sa capacité à toucher émotionnellement le public, combinée à sa technique vocale, ont fait la différence lors des votes. Les téléspectateurs ont été particulièrement séduits par son authenticité et sa détermination face aux défis imposés par la direction.

L’après Star Academy : une tournée exceptionnelle et des projets d’avenir

Après sa victoire, Marine se prépare désormais pour la tournée 2025 qui comprend 31 concerts à travers la France. Les billets, en vente depuis octobre 2024, s’arrachent déjà, témoignant de l’engouement pour cette nouvelle promotion d’artistes.

Un album en préparation, suivant les traces du succès « Ceux qu’on était » de Pierre Garnier Des collaborations avec des artistes établis de la scène musicale française Des apparitions télévisées pour promouvoir sa carrière naissante

La treizième saison de l’émission est déjà confirmée pour 2025, avec plus de 10 000 candidatures reçues pour la sélection. Marine pourrait y faire une apparition spéciale, symbolisant la réussite possible après le passage dans ce télécrochet emblématique. Le succès continu de la Star Academy prouve que ce format musical bienveillant continue de intéresser le public par ses talents et ses émotions authentiques.