Star Academy : les confidences émouvantes des candidats gays sur leur homosexualité

Depuis ses débuts, la Star Academy s’est transformée en véritable espace d’expression pour de nombreux participants issus de la communauté LGBT+. Au fil des saisons, cette émission musicale phare de la télévision française a permis à plusieurs académiciens de partager leurs histoires personnelles concernant leur homosexualité. Ces confidences émouvantes ont touché le public et contribué à l’évolution des mentalités dans un programme regardé par des millions de téléspectateurs.

J’ai peur du regard de mes parents : les coming-out émouvants dans l’émission

Lors de la Star Academy 2023, Axel a livré un témoignage bouleversant face au directeur Michaël Goldman. Ce talentueux candidat a confié sa crainte de « trop montrer son côté gay » pendant sa performance sur « Don’t Stop Me Now » de Queen. « J’ai caché mon homosexualité toute ma vie parce que ce n’était pas bien à montrer », a-t-il expliqué, la voix tremblante.

L’émotion a atteint son paroxysme lorsqu’Axel a évoqué sa peur du retour à la maison : « Je sais que quand je vais rentrer chez moi, je ne vais pas pouvoir regarder mon père dans les yeux. » Cette séquence a profondément touché les internautes, dont beaucoup se sont identifiés à son parcours, similaire à celui de nombreuses personnalités qui ont dû faire leur coming-out sous les projecteurs.

Du côté de la version espagnole Operación Triunfo, Juanjo Bona n’avait pas non plus fait son coming-out avant de participer à l’émission. Pourtant, sa mère a publiquement affiché son soutien sur les réseaux sociaux après avoir découvert la vérité pendant le programme.

Born this way : l’épanouissement des candidats assumant leur identité

Louis Albi, finaliste de la Star Academy 2022, est devenu une figure emblématique de la visibilité LGBT+ dans l’émission. Son interprétation de « Kid » d’Eddy de Pretto lors de sa première évaluation a marqué les esprits, tout comme son spectaculaire show de voguing en talons aiguilles sur « Born This Way » de Lady Gaga.

Le professeur de danse Yanis Marshall lui a offert un soutien précieux : « We were born this way. Il faut beaucoup de courage pour s’assumer. On inspire toute une génération. » Louis a partagé avoir subi l’isolement durant son enfance à Boudy-de-Beauregard, un village du Lot-et-Garonne. Pour lui, son passage au château de Dammarie-les-Lys a représenté « le » moment décisif de sa vie.

Des parcours qui inspirent

Interprétation marquante de « Kid » d’Eddy de Pretto par Louis

Performance en talons aiguilles sur « Born This Way » de Lady Gaga

Soutien crucial de Yanis Marshall envers les talents LGBT+

Des bromances aux histoires d’amour : la diversité des liens au château

Le phénomène « Juantin » dans Operación Triunfo a marqué l’histoire des émissions de télé-réalité musicales. Juanjo Bona (20 ans) et Martin Urrutia (18 ans) ont formé le premier couple gay s’assumant pleinement dans une télé-réalité nationale espagnole. Leur romance, affichée sans complexe à travers bisous, câlins et regards complices, a conquis le cœur des téléspectateurs.

La production a même orchestré leur rapprochement en leur faisant interpréter « God Only Knows » des Beach Boys, considérée comme une véritable déclaration d’amour. En comparaison, les éditions françaises ont connu des « bromances » plus ambiguës, comme celle entre Chris et Julien lors du prime de la Star Academy 2022, où leurs trois baisers ont été justifiés comme « l’effet de l’alcool et de la fête ».

L’évolution des mentalités à travers les saisons de la Star Academy

Apparition progressive de candidats ouvertement homosexuels Intégration de la culture queer dans les performances et chorégraphies Soutien grandissant du corps professoral et du public

Les nouvelles générations d’élèves de la Star Academy se montrent plus fluides concernant leur identité et leur sexualité. Les éditions récentes sont décrites comme « plus inclusives et queer » que les premières saisons. Un cours de danse en talons proposé aux participants en 2022 illustre cette évolution : boycotté par Julien mais plébiscité par Stan, particulièrement à l’aise.

Des figures comme Yanis Marshall ont contribué à médiatiser la culture du voguing dans une émission regardée par un large public. Anne-Laure Sitbon avait également marqué les esprits par son coming-out lors d’une saison précédente, notamment en interprétant « Une Femme avec une femme » de Mecano. Cette authenticité grandissante est généralement bien accueillie par les téléspectateurs, malgré quelques réactions négatives que certains candidats ont dû affronter après leur passage dans le programme.