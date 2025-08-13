Squeezie : fortune et salaire du célèbre youtubeur en France

Lucas Hauchard, plus connu sous le pseudonyme Squeezie, représente aujourd’hui l’un des créateurs de contenus les plus influents de France. Avec plus de 19 millions d’abonnés sur YouTube et près de 42 millions de followers toutes plateformes confondues, ce vidéaste a construit un véritable empire dans l’univers du divertissement digital. Sa fortune, ses revenus et son parcours professionnel suscitent un intérêt grandissant, tant sa réussite financière impressionne dans le paysage des influenceurs français.

Le patrimoine impressionnant de Squeezie : estimation de sa fortune globale

La fortune du célèbre YouTubeur est aujourd’hui estimée à environ 12,3 millions d’euros, un patrimoine considérable qui s’est constitué progressivement depuis ses débuts sur la plateforme en 2011. Une étape majeure dans l’accumulation de cette richesse fut le rachat de la société Talent Web par Webedia en 2015, opération lors de laquelle Lucas Hauchard aurait perçu 4 millions d’euros. Cette somme substantielle a servi de tremplin à ses futurs investissements et projets entrepreneuriaux.

Année Événement financier marquant Impact sur sa fortune 2011 Création de sa chaîne YouTube Premiers revenus publicitaires 2015 Rachat de Talent Web par Webedia Gain de 4 millions d’euros 2020 Lancement de l’agence Bump Diversification des revenus

Contrairement à certains de ses homologues, Squeezie se montre relativement transparent concernant sa situation financière. Il a notamment déclaré être « très très bien financièrement de ouf » et jouir d’un « confort de vie de dingue ». Cette aisance lui permet aujourd’hui de ne plus s’inquiéter des dépenses quotidiennes, un luxe que peu d’influenceurs de sa génération peuvent se permettre.

Revenus mensuels de YouTube : combien gagne Squeezie grâce à ses vidéos ?

Les revenus que génère Lucas Hauchard sur YouTube fluctuent considérablement selon les périodes de l’année et sa fréquence de publication. Ses gains mensuels oscillent généralement entre 21 700 € et 60 500 €, ce qui représente potentiellement plus de 3,2 millions d’euros annuels. Le système de monétisation de la plateforme lui rapporte environ 1,08 € pour 1000 vues, un taux relativement élevé dans l’écosystème des créateurs francophones.

Plateforme Période Revenus estimés YouTube Mensuel 21 700 € – 60 500 € YouTube Annuel ~ 3,2 millions € Twitch 26 mois (2019-2021) 571 952,82 $

Avec plus de 2500 vidéos publiées depuis la création de sa chaîne et un cumul de 12,4 milliards de vues, le vidéaste a su capitaliser sur un contenu gaming et humoristique qui touche une large communauté de fans. Sa présence sur Twitch complète ses revenus YouTube, avec près de 572 000 dollars générés sur une période de 26 mois entre 2019 et 2021.

Diversification des sources de revenus : Bump, Yoko et GP Examiner

Conscient de la volatilité des revenus issus des plateformes de contenu, Squeezie a diversifié ses activités pour assurer la pérennité de ses finances. En 2020, il a fondé Bump, sa propre agence de marketing d’influence, structure qui lui permet de percevoir des revenus additionnels tout en développant d’autres talents. Le lancement de sa marque personnelle « Yoko » témoigne également de sa vision entrepreneuriale à long terme.

Projet Type d’activité Année de lancement Bump Agence de marketing d’influence 2020 Yoko Marque personnelle N/A GP Analyser Événement sportif 2022

L’organisation du GP Étudier, comparable aux revenus des sportifs professionnels, représente l’un de ses projets les plus ambitieux. La deuxième édition de cette course automobile pour vidéastes a attiré 60 000 spectateurs sur place et 1,3 million de téléspectateurs sur Twitch en septembre 2023, générant d’importants revenus via sponsoring et billetterie.

De sa famille modeste à la célébrité : le parcours de Lucas Hauchard

Le succès financier de Squeezie contraste fortement avec ses origines familiales modestes. Né à Vitry-sur-Seine en 1996 et ayant grandi à Antony dans les Hauts-de-Seine, Lucas Hauchard est issu d’un milieu ordinaire : son père Thierry, informaticien, lui a transmis sa passion pour les jeux vidéo, tandis que sa mère exerçait comme psychologue pour enfants.

Membre de la famille Relation Profession Thierry Hauchard Père Informaticien Mère Mère Psychologue pour enfants Florent Frère aîné Graphiste

Ses parents se sont séparés durant son enfance, ce qui a certainement influencé sa personnalité et sa carrière. Son frère aîné Florent, devenu graphiste, a contribué à sa réussite en concevant plusieurs de ses logos. Aujourd’hui, le créateur partage sa vie avec l’influenceuse Chloé Gervais, complétant ainsi son parcours personnel parallèlement à son ascension professionnelle.

La consécration d’un influenceur de premier plan : reconnaissances et accomplissements

Statue de cire au Musée Grévin inaugurée le 1er décembre 2022

Statut de YouTubeur francophone le plus suivi au monde

Documentaire « Merci Internet » sur Amazon Prime (janvier 2024)

Collaborations avec des célébrités comme Orelsan et Jamel Debbouze

Ces distinctions témoignent de l’impact culturel considérable de Lucas Hauchard dans le paysage médiatique français. Avec ses 41,9 millions d’abonnés cumulés sur toutes les plateformes, il incarne la réussite d’une nouvelle génération de créateurs de contenus capables de transformer leur passion en empire financier.

Plateforme Nombre d’abonnés Position YouTube 18,8 millions Récemment dépassé par Tibo InShape Toutes plateformes 41,9 millions Leader français Vues cumulées 12,4 milliards Record francophone

La carrière exceptionnelle de Squeezie illustre parfaitement comment un passionné de gaming et de divertissement a su transformer son hobby en une entreprise florissante, devenant au passage l’un des influenceurs les mieux rémunérés de l’Hexagone.