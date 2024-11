Un sportif et nutritionniste confirme : « Marcher tous les jours pour perdre du poids n’est ni bon ni efficace

La marche quotidienne pour perdre du poids, une méthode souvent recommandée, est remise en question par Saúl Sánchez, sportif et nutritionniste de renom. Ses propos invitent à reconsidérer nos approches pour une perte de poids efficace et durable.

Les limites de la marche pour la perte de poids

Saúl Sánchez, expert en Jiu-jitsu brésilien et diplômé en Nutrition Humaine et Diététique, affirme sans détour : « Contrairement aux idées reçues, la marche n’est pas idéale pour perdre du poids. » Il explique que si une promenade quotidienne de trois heures peut effectivement réduire la masse grasse chez les personnes en surpoids, cette approche n’est pas efficiente. L’effort requis est considérable pour des résultats limités.

Selon Sánchez, la marche est « un exercice trop léger » qui n’augmente pas significativement la dépense énergétique et ne génère pas d’adaptations physiologiques importantes. Pour une amélioration durable de la composition corporelle, il préconise de se concentrer sur l’augmentation de la masse musculaire et de la densité mitochondriale. Ces objectifs nécessitent un entraînement en force plus intensif.

Le spécialiste souligne que des séances plus courtes mais plus intenses peuvent produire de meilleurs résultats :

30 à 40 minutes d’entraînement

3 à 4 fois par semaine

Focalisation sur le renforcement musculaire

Cette approche serait plus efficace que de longues marches quotidiennes, qui peuvent devenir épuisantes et mener rapidement à un plateau dans la perte de poids.

Repenser l’activité physique pour une perte de poids optimale

Saúl Sánchez insiste sur l’importance de l’efficience dans l’exercice physique. Il argumente que la majorité des gens ne disposent pas du temps nécessaire pour de longues séances de marche quotidiennes. L’expert propose donc une alternative plus adaptée aux modes de vie contemporains :

Activité Durée Fréquence Bénéfices Entraînement en force 30-40 minutes 3-4 fois/semaine Augmentation masse musculaire, boost métabolique Marche (complémentaire) Variable Quotidienne Santé cardiovasculaire, bien-être général

Cette approche combinée permet d’obtenir des résultats plus significatifs et durables dans la perte de poids. Sánchez souligne que l’entraînement en force devrait être l’activité centrale, tandis que la marche reste un excellent complément pour la santé globale.

Vers une stratégie équilibrée pour la perte de poids

Bien que Saúl Sánchez remette en question l’efficacité de la marche comme méthode principale de perte de poids, il ne nie pas son importance pour la santé générale. Il recommande d’intégrer la marche dans un programme plus large et plus intensif :

1. Prioriser l’entraînement en force : Des séances courtes mais intenses pour stimuler la croissance musculaire et augmenter le métabolisme de base. 2. Compléter avec de la marche : Utiliser la marche comme activité complémentaire pour améliorer la santé cardiovasculaire et le bien-être général. 3. Adapter l’intensité : Envisager des variantes plus exigeantes de la marche comme le rucking, la randonnée ou la marche nordique pour augmenter les bénéfices.

Cette approche équilibrée permet non seulement d’optimiser la perte de poids, mais aussi d’améliorer la condition physique globale. Elle s’adapte mieux aux contraintes de temps de la vie moderne tout en offrant des résultats plus rapides et durables.

En conclusion, les recommandations de Saúl Sánchez invitent à repenser nos habitudes d’exercice pour une perte de poids efficace. En combinant judicieusement entraînement en force et activité complémentaire comme la marche, il est possible d’atteindre ses objectifs de façon plus efficiente et durable.