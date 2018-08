Zurich : Un triathlète réussit un Ironman avec des Crocs

L’IronMan est une épreuve physique incroyable. 3,6 kilomètres de nage, 180 km à vélo et un marathon. Une folie. A plus forte raison quand on se met des handicaps comme le Nantais Victor Mellerin.

Crocs et costume-cravate

Pari accompli. Victor Mellerin vient de décrocher son mini-graal. Le triathlète originaire de Nantes vient de réaliser une petite performance en bouclant l’Ironman de Zurich. Ses temps ?

1h28’07” pour 3,6 km de nage

7h36’31” pour 180 km de vélo

5h15’13” pour un marathon.

Mais, plus que tout, ce qu’il faut retenir de sa performance, ce sont les handicaps qu’il s’est auto-infligé. Ainsi, il a réalisé la nage en papillon et un vélo ancien de l’armée suisse. Pour la partie course à pieds, il avait des crocs aux pieds et portait un costume-cravate ! Complètement fou.

Interrogé par nos confrères de l’Equipe, il raconte la genèse de ce projet complètement fou.

J’ai déjà fait plusieurs Ironman dont un très difficile dans les montagnes près de Chamonix où je mets 24h à le finir. Après cela, je me dis “qu’est-ce que l’on peut faire de plus compliqué?”. Je voulais varier les plaisirs et faire différemment des autres, du coup je me suis lancé dans ce genre de défis. Il ne s’agit pas de faire le buzz mais de prouver que tout est faisable, avec de l’entraînement et de l’envie. Je voulais amener ce côté fun et amusant et changer ce côté sérieux des courses. Cela rajoute un peu de piment ! Le dernier triathlon sous ce mode là, j’étais déguisée en Brice de Nice.

Chapeau bas !