Zinedine Zidane peut-il être un jour l’entraîneur de Paris ?

Le coach français qui fait rêver aujourd’hui sur le banc du meilleur club actuel de l’Hexagone. L’image donne envie. Mais, Zinedine Zidane pourrait-il un jour entraîner le PSG ? Tour d’horizon des scénarios possibles à quelques heures du match entre Paris et Madrid.

Continuer à Madrid ?

Et si la question n’avait pas à se poser ? Zinedine Zidane s’impose face à Paris avec le Real et continue jusqu’en finale ou il s’impose. Nommé entraîneur à vie il fait monter ses fils en équipe première et transforme le club en dynastique Zidane. Bon, autant vous le dire tout de suite, ce scénario ne se produira pas. Selon toutes les informations disponibles, il va partir. Même s’il gagne. Il a expliqué plusieurs fois être usé, après deux ans sur le banc du Real.

A vrai dire, ce qu’il a fait est déjà exploit comme l’explique Ramon Calderon, ancien président du club.

Au Real Madrid, depuis 50 ans, aucun entraîneur n’a tenu plus de trois ans. Zidane a pacifié le club, il lui a redonné de la dignité. Même si le PSG doit passer mardi, on doit tout pardonner à Zidane pour tous les succès qu’il a ramenés récemment. Mais je ne crois que ce soit quelqu’un qui s’accroche à son poste. Entraîner n’était pas le rêve de sa vie, il n’a pas besoin de ça. Il partira de lui-même

Entre Marseille et Paris son cœur balance

Pour que Zidane vienne à Paris, il faut déjà qu’il en ait envie. Or, c’est un fait connu, sa ville de cœur en France, c’est Marseille. Il l’a rappelé ce dimanche pendant une conférence de presse. Interrogé sur sa joie de revenir à Paris, il a rigolé. “On est à Paris ici, moi je suis Marseillais !”. Est-ce vraiment un problème pour autant ? La différence entre les deux équipes semble encore trop importante pour l”instant. Difficile de l’imaginer échanger Cristiano Ronaldo pour Thauvin. En revanche pour Neymar….

Bien sûr, le projet marseillais a pris de l’épaisseur ces derniers mois. Mais, d’un point de vue économique, les deux clubs jouent encore des galaxies différentes. On peut penser que pour un entraîneur de ce calibre, la rivalité serait plus facile à oublier. Cela pourrait même pousser certains fans marseillais à mieux se tenir…

Direction l’équipe de France

Mais surtout, Zinedine Zidane est taillé pour l’équipe de France. Pour ce qu’il incarne après les finales de 1998 et 2006 bien sûr. Mais aussi parce qu’il est compliqué de trouver un entraîneur qui semble plus adapté que lui. Après Blanc et Deschamps, c’est le troisième larron de France 98 qui devrait prendre la suite sur le banc des Bleus.

Mais à quelle échéance ? C’est peut-être là que réside un véritable espoir pour le PSG. Selon toute vraisemblance, Deschamps devrait s’accrocher à sa place jusqu’à 2020, sauf accident nucléaire au mondial en Russie. Avec un peu de réussite, il pourrait s’installer dans la durée. Mais, quel challenge pour Zidane après le Real Madrid ? Le PSG pourrait être une bonne solution pour passer le temps… Encore faudra-t-il le convaincre…