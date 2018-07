Un incroyable combat de 30 secondes en MMA

Il ne fallait pas arriver en retard pour ce combat de MMA entre Mumia Abu Dey-Ali et Mitch Aguiar. Le combat a duré 31 secondes mais il a été d’une intensité incroyable. À découvrir en vidéo.

Parfois, certains combats de MMA sont terriblement stratégiques. Mais, les amateurs éclairés savent que n’importe quel coup peut faire basculer un combat en quelques secondes. Vendredi 27 juillet, Mumia Abu Dey-Ali et Mitch Aguiar, s’affrontaient en Virginie aux Etats-Unis pour la Legacy Fighting Alliance 46. Et autant dire que si le combat n’a pas duré très longtemps, les spectateurs n’ont pas été déçus.

Dès le début du combat, Dey-Alia a porté une gauche qui a fait chuter son adversaire. Celui-ci pensait avoir ensuite repris l’avantage en l’envoyant au tapis. Mais une gauche au menton a signé la fin de ses espoirs. On vous laisse voir ce combat complètement fou en vidéo ci-dessous. Cela vaut vraiment le coup d’œil !

This may have been the craziest 31 seconds to go down on @AXSTV! 😱 😵#LFA46#100YearsOfEustis@LFAfighting @JBLEnews pic.twitter.com/DcaLU4h63A

— AXS TV Fights (@AXSTVFights) July 28, 2018