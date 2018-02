Transferts : Le bilan du mercato hivernal de la Ligue 1 Conforama

Le mercato hivernal de la Ligue 1 Conforama s’est clôturé ce mercredi 31 janvier, à minuit. La période des transferts en football s’était ouverte le 1er janvier 2018. Chaque club français dans l’élite du football professionnel a enregistré un certain nombre d’arrivées et de départs. Des joueurs ont été également prêtés. Ces transferts ont tous été homologués par la DNCG et la Commission Juridique de la LFP.

Quelques données globales sur le mercato hivernal de la saison 2017-2018

Au total, plus d’une trentaine de joueurs sont venus renforcer les effectifs des clubs de Ligue 1. Trois équipes sont restées assez sages finalement lors de ce mercato hivernal. Elles n’ont en effet récupéré ou recruté aucun joueur. Ces trois formations sont Dijon, Nantes et Marseille. Le club phocéen fait partie des équipes qui ont également le moins transféré de joueurs. Marseille a seulement prêté Doria au Malatyaspor en Turquie. L’OM s’est séparée dans la douleur de son défenseur Patrice Evra cette saison, après son coup de sang lors d’un match en Europa League. Sur les vingt équipes de la Ligue 1 Conforama, seul le Toulouse Football Club n’a pas enregistré de départ. Firmin Mubele, en provenance de Rennes, est venu renforcer l’effectif du TFC. Les Toulousains sont toujours engagés dans la difficile lutte pour le maintien.

Lucas : Le seul joueur parisien sacrifié

Le Paris Saint-Germain, sous la menace du fair-play financier, n’a recruté que Lassana Diarra, l’ancien marseillais, natif de Belleville. Le club de la capitale devait surtout impérativement se séparer de certains de ses joueurs afin d’équilibrer ses comptes.

Javier Pastore qui devait rejoindre l’Inter Milan, Angel Di Maria, Julian Draxler ou bien encore Hatem Ben Arfa sont donc finalement restés à Paris. Les supporters du PSG sont enfin rassurés pour le parcours européen de leur équipe. Ces joueurs pourront effectivement jouer un rôle clé dans la double confrontation face au Real Madrid et dans les tours suivants en cas de qualification. Le seul joueur cadre à avoir fait ses valises dans l’effectif parisien est le brésilien Lucas Moura. Il a rejoint le club de Tottenham en Angleterre.

Bilan du mercato hivernal pour les différents clubs de Ligue 1

Les supporters de l’AS Monaco sont attristés depuis le départ de Guido Carrillo à Southampton ces derniers jours. Le club mythique de l’AS Saint-Etienne a réalisé un très bon mercato hivernal. Les Verts sont ainsi parvenus à recruter des joueurs talentueux et prestigieux. Mathieu Debuchy, Yann M’Vila et Paul-Georges Ntep sont donc venus renforcer les rangs stéphanois. Ces arrivées impressionnantes ne doivent pas occulter de nombreux départs malheureusement (Dabo, Diony, Soderlund ou bien encore le frère de Paul Pogba, Florentin).

Guingamp est parvenu à recruter l’ancien lyonnais Clément Grenier. Martin Braithwaite, l’ancien toulousain, va intégrer l’équipe des Girondins de Bordeaux après le limogeage de son entraîneur Jocelyn Gourvennec et suite au départ de Jérémy Toulalan. Les supporters du PSG seront tristes d’apprendre que Stéphane Sessègnon quitte Montpellier pour rejoindre la Turquie. Le pari de l’OGC Nice avec la signature de l’international Wesley Sneijder aura été de courte durée. Il vient effectivement de s’envoler pour le Qatar.

Le bilan du mercato hivernal du championnat de Ligue 1 Conforama :

Amiens SC

Arrivée : Stiven MENDOZA (SC Corinthians, BRE)

Départs : NATHAN (Chelsea FC, ANG + prêt, Belenenses, POR), Brighton LABEAU (prêt, l’US Créteil-Lusitanos)

Angers SCO

Arrivées : Ludovic BUTELLE (Club Bruges KV, BEL), Prince ONIANGUÉ (prêt, Wolverhampton Wanderers FC, ANG), Yoane WISSA (retour de prêt, AC Ajaccio), Férébory DORÉ (retour de prêt, Clermont, FRA), Jeff REINE ADELAIDE (prêt d’Arsenal FC, ANG)

Départs : Alexandre LETELLIER (prêt, BSC Young Boys, SUI), Yoane WISSA (FC Lorient), Enzo CRIVELLI (prêt, SM Caen), Saliou CISS (prêt, Valenciennes FC), Mehdi TAHRAT (prêt, Valenciennes FC)

Bordeaux

Arrivées : Paul BAYSSE (Malaga CF, ESP), Souhaliho MEITÉ (prêt, AS Monaco), PABLO (retour de prêt, SC Corinthians, BRE), Martin BRAITHWAITE (prêt, Middlesbrough, ANG)

Départs : Jérémy TOULALAN (fin de contrat), Vukašin JOVANOVIC (Eibar, ESP), Matheus PEREIRA (fin de contrat, retour à la Juventus Turin)

SM Caen

Arrivées : Timo STAVITSKI (RoPS, FIN), Enzo CRIVELLI (prêt, Angers SCO)

Départs : Jonathan DELAPLACE (FC Lorient), Valentin VOISIN (prêt, US Avranches), Jeff LOUIS (prêt, Quevilly-Rouen Métropole)

Dijon FC

Aucune arrivée

Départs : Dylan BAHAMBOULA (prêt, Gazélec FC Ajaccio), Ádám LANG (prêt, AS Nancy Lorraine)

EA Guingamp

Arrivées : Yeni NGBAKOTO (Queens Park Rangers , ANG), Clément GRENIER (Olympique Lyonnais), Nathaël JULAN (Le Havre)

Départ : Sloan PRIVAT (Valenciennes)

LOSC

Arrivée : Lebo MOTHIBA (Valenciennes)

Départ : Martin TERRIER (Lyon + prêt à Strasbourg)

Olympique Lyonnais

Arrivées : Oumar SOLET (prêt, Stade Lavallois), Léo DUBOIS (à partir de juin 2018, Nantes)

Départs : Martin TERRIER (prêt, RC Strasbourg Alsace), Gaëtan PERRIN (US Orléans), Maxime D’ARPINO (US Orléans), Alan DZABANA (Le Havre), Clément GRENIER (Guingamp), Dylan MBOUMBOUNI (S.O. Choletais)

Olympique de Marseille

Aucune arrivée

Départ : DORIA (prêt à Malatyaspor, TUR)

FC Metz

Arrivées : Danijel MILICEVIC (prêt, KAA Gent, BEL), Georges MANDJECK (prêt, AC Sparta Prague, RTC), Farid BOULAYA (prêt, Girona FC, ESP), Janis IKAUNIEKS (retour de prêt, FK Liepaja), Alexis LARRIERE (retour de prêt, Avranches)

Départs : Philipp WOLLSCHEID (fin de contrat), Brian FERNANDEZ (retour de prêt, Racing Club, ARG), Chris PHILIPPS (KP Legia Warszawa, POL)

AS Monaco

Arrivée : Pietro PELLEGRI (Genoa CFC, ITA)

Départs : Terence KONGOLO (prêt, Huddersfield Town), Souhaliho MEITÉ (prêt, Girondins de Bordeaux) Guido CARRILLO (Southampton FC, ANG), Pierre-Daniel NGUINDA (prêt, Quevilly Rouen Métropole), Ilyes Chaibi (prêt, FC Wacker Ibbsbruck, AUT)

Montpellier

Arrivées : Ambroise OYONGO (Impact de Montréal, CAN), Bryan PASSI (retour de prêt, Havre AC)

Départs : Stéphane SESSEGNON (Gençlerbirligi SK, TUR), Kévin BÉRIGAUD (Paphos FC, CHY), William RÉMY (KP Legia Warszawa, POL), Lukáš POKORNY (SK Slavia Praha, RTC)

FC Nantes

Aucune arrivée

Départs : Wilfried MOIMBÉ (Oldham Athletic), Anthony WALONGWA (prêt, Grenoble Foot 38), Alexandre OLLIERO (prêt, Chamois Niortais)

OGC Nice

Arrivée : Ihsan SACKO (RC Strasbourg Alsace)

Départs : Wesley SNEIJDER (Al Gharrafa Doha, QAT), Gautier LLORIS (prêt, Gazélec FC Ajaccio), Vincent KOZIELLO (1. FC Köln, ALL), Rémi WALTER (prêt, ESTAC Troyes)

Paris Saint-Germain

Arrivée : Lassana DIARRA

Départs : Gaëtan ROBAIL (prêt, Valenciennes FC), Rémy DESCAMPS (prêt, Tours FC), Romain HABRAN (RFC Antwerp, BEL), Yohan DEMONCY (prêt, US Orléans), LUCAS MOURA (Tottenham, ANG), Alec GEORGEN (prêt, AZ Alkmaar, PB), Moussa DIABY (prêt, FC Crotone, ITA)

Stade Rennais

Arrivées : Diafra SAKHO (West Ham United FC, ANG), Rafik GUITANE (prêté au Havre jusqu’à la fin de la saison)

Départs : Firmin MUBELE (prêt, Toulouse FC), Afonso FIGUEIREDO (prêt, PFC Levski Sofia, BUL), Jordan TELL (prêt, Valenciennes FC), Yacouba SYLLA (KV Malines, BEL), Anthony RIBELIN (prêt, Entente Sannois St-Gratien), Séga COULIBALY (US Avranches), Gerzino NYAMSI (Châteauroux)

AS Saint-Étienne

Arrivées : Yann M’VILA (FC Rubin Kazan, RUS), Paul-Georges NTEP (prêt, VfL Wolfsburg, ALL), Neven SUBOTIC (Borussia Dortmund, ALL), Robert BERIC (retour de prêt, RSC Anderlecht, BEL), Oussama TANNANE (retour de prêt, Las Palmas, ESP), Mathieu DEBUCHY (Arsenal, ANG)

Départs : Loïs DIONY (prêt, Bristol City FC, ANG), Bryan DABO (AC Fiorentina, ITA), Léo LACROIX (prêt, FC Bâle, SUI), Alexander SÖDERLUND (Rosenborg, NOR), Florentin POGBA (Gençlerbirligi SK, TUR)

RC Strasbourg

Arrivée : Moataz ZEMZEMI (Club Africain, TUN)

Départ : Ihsan SACKO (OGC Nice)

Toulouse FC

Arrivée : Firmin MUBELE (prêt, Stade Rennais FC)

Aucun départ

Troyes

Arrivée : Rémi WALTER (prêt, OGC Nice)

Départ : Mory KONÉ (prêt, Tours FC)