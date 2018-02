Tournoi : la France battue par l’Irlande pour la première du nouveau sélectionneur Brunel

C’était un match lent, et si les irlandais sont venus chercher la victoire, c’est lentement et calmement que la suite s’est déroulée.

Un espoir déçu pour la France

Les Bleus ont cru tenir leur première victoire depuis mars 2017 quand Teddy Thomas, d’un exploit personnel, leur a permis de mener 13 à 12 à la 72e minute. Mais ils ont finalement encaissé leur sixième défaite en test-match sur les sept dernières rencontres (pour un nul).

Une fois de plus, La France n’a pas su gagner alors qu’il menait et ce sont les Irlandais, opiniâtres, organisés et efficaces, qui sont allés chercher ce succès (13-15) par un drop majuscule de leur ouvreur Jonathan Sexton. En seconde période, on retrouvait de nouveau ballons perdus, défense héroïque, fautes au sol et toujours cette incapacité bleue à franchir…