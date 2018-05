Tour d’Italie: pour Pinot, “Yates est intouchable”

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), toujours en lice pour le podium du Giro, estime que le Britannique Simon Yates, porteur du maillot rose et vainqueur dimanche de la 15e étape, “est intouchable à moins d’une grosse défaillance”.

A une semaine de l’arrivée à Rome, le Français occupe la 4e place du classement, à plus de deux minutes et demie de Yates mais à 9 secondes seulement du grimpeur italien Domenico Pozzovivo (3e).

“Cela allait mieux qu’hier au Zoncolan”, a-t-il dit après en avoir terminé à Sappada avec l’étape des Dolomites. “Il y a des jours comme ça… Aujourd’hui, les pentes me correspondaient davantage”.

Le Franc-Comtois, 6e de l’étape, a regretté la mésentente dans le groupe de poursuite derrière Yates: “Tout le monde comptait ses coups de pédale. Il y avait la guéguerre entre Carapaz et Lopez pour le maillot blanc (de meilleur jeune), ils se sont regardés, ils ont un peu condamné notre petit groupe. On pouvait peut-être rentrer sur Yates et surtout prendre du temps sur les autres.”

“Reprendre du temps sur Froome, c’est un plus”, a analysé à chaud Thibaut Pinot qui s’est tourné sans attendre vers la prochaine étape, mardi, entre Trente et Rovereto: “Il faudra être bon. Le chrono sera décisif. Ce n’est pas ce que je préfère au lendemain d’une journée de repos. On va essayer de gérer au mieux cette journée.”

Epuisé la veille au Zoncolan, il est apparu ragaillardi à Sappada. A l’image de son directeur sportif Martial Gayant qui a résumé la journée: “ça fait du bien de terminer la semaine sur une bonne note.”