Tour d’Espagne : l’effrayante blessure de Tiesj Benoot

Tiesj Benoot est une sorte de forçat de la route. Déjà blessé au visage lors du Tour de France, il a récidivé lors du tour d’Espagne. Et autant dire que le cliché est impressionnant.

Il avait du lâcher le vélo après la 4e étape du tour de France. Et ce vendredi Tiesj Benoot, le coureur de la formation Lotto-Soudal s’et sans doute dit que le Tour d’Espgne aussi était fini pour lui. Victime d’une “chute stupide” comme il le dit lui-même dans une publication sur son compte Twitter, il a eu le droit à une énorme plaie au niveau du genou.

Ne voulant rien cacher à ses fans, il a publié un cliché sanguinolent sur son compte. Attention les yeux la photo est vraiment impressionnante

After a hard first week, today I felt really well and was looking forward to a nice final.. Until a stupid crash. Hope my knee recovers well and I can go on this @lavuelta.. pic.twitter.com/cjGxuuKpbm

— Tiesj (@TiesjBenoot) August 31, 2018