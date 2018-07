Tour de France : Pourquoi Sylvain Chavanel est-il entré tout seul sur les Champs-Elysées ?

La dernière étape du Tour de France réserve en général peu de surprises. Il s’agit d’une journée très contrôlée. Seul le sprint final permet d’égayer un peu les choses. Mais, cette année, Sylvain Chavanel a eu un petit privilège. Il est entré seul sur les Champs-Elysées.

📺 @chava_sylvain farewell to @LeTour, @kristoff87 first on Les Champs-Elysées and @GeraintThomas welsh wonder 👉 All you need to know about Stage 21 in 1 minute #TDF2018 ⬇️ pic.twitter.com/PyRg31Y9O4

