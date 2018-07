Wimbledon ne va rien changer malgré la finale de la Coupe du Monde

Wimbledon est un vieux tournoi plein de traditions. Et les organisateurs ne semblent pas décidés à les modifier pour 22 footballeurs en Russie. Même s’ils jouent la finale de la Coupe du Monde 2018.

A Wimbledon, les joueurs doivent être habillés de blanc. Les horaires ne changent pas. Même pour une finale de Coupe du Monde. Les organisateurs se refusent à modifier l’heure de la finale hommes. Et ce même si elle pourrait bien se dérouler en même temps que la finale de la Coupe du Monde. Le fait que l’Angleterre pourrait participer à cette finale en cas de victoire face à la Croatie mercredi n’y change rien. Richard Lewis, directeur général du All England Club a été catégorique auprès de l’AFP.

Maintenir l’horaire de 14h est notre propre décision. On s’y tient cette année, et on s’y tiendra l’année prochaine.

Les supportes anglais qui se trouveront à Wimbledon ne pourront même pas voir la finale sur de écrans géants à côté du court. L’idée a aussi été écartée par les organisateurs. Mais, ils auront le droit de voir le match sur leurs smartphones s’ils sont discrets.

Certains ont suivi le foot sur leurs appareils électroniques sans déranger les autres spectateurs. On pouvait deviner quand l’Angleterre marquait, et c’était formidable, mais personne ne s’est plaint d’avoir été dérangé pour profiter du tennis. Je suis certain qu’il en sera de même mercredi – et espérons dimanche aussi.