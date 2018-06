Wimbledon 2018 : Serena Williams sera présente, selon son entraîneur

Il y a une semaine à Roland-Garros, Serena Williams déclarait forfait dix minutes avant son huitième de finale. La joueuse, touchée aux muscles pectoraux du côté droit, avait des examens complémentaires à faire. Nous avons désormais de ses nouvelles.

Tout compte fait, l’Américaine a eu raison de se retirer. Lundi dernier, elle aurait dû affronter Maria Sharapova à porte d’Auteuil. Au New York Times, Patrick Mouratoglou révèle :

C’est une blessure musculaire. Si elle avait joué, on aurait eu une déchirure. Là, dans environ une quinzaine de jours, elle sera guérie et de nouveau capable de frapper la balle.

Ajoutant par ailleurs que les médecins ont conseillé du repos total à la championne, avant tout retour sur le terrain. À son entrée à Roland-Garros, Serena Williams n’avait pas été en tournoi majeur depuis seize mois. En effet, devenue maman pour la première fois en septembre 2017, son dernier passage en compétition remontait à mars 2018.

La joueuse décidait néanmoins de s’aligner en double dames en plus de sa participation au simple. Un choix qui a entraîné sa blessure, car inscrite aux deux tableaux et bénéficiant de peu repos. Serena Williams avait fourni ainsi trop d’efforts en peu de temps, pour une athlète encore en recherche de sensations.

Afin d’éviter la même mésaventure que sur terre battue, une participation à cette deuxième épreuve est déconseillée. Pourtant, Patrick Mouratoglou ne peut dire avec certitude que la septuple lauréate du tournoi anglais ne se concentrera que sur le simple :

Ce serait tout bonnement incroyable qu’elle me refasse le coup (de s’aligner en double avec sa soeur) ! Donc, normalement, non, elle ne le fera pas. Étant donné la discussion que nous avons eue ensuite, ça me parait impossible. Mais avec Serena, rien n’est moins sûr. Elle est si imprévisible !