US Open : Quand l’arbitre vient coacher un joueur

Les arbitres sont censé être des garants de l’équité d’une rencontre. Mais, le Suédois Mohamed Lahyani n’a pas l’air de partager cette vision…

Rencontre entre Nick Kyrgios et le Français Pierre-Hugues Herbert à l’US Open. Le Français mène d’un set et semble près de la victoire (6-4, 5-2). Son adversaire s’énerve sur le terrain. C’est le moment que choisit Mohamed Lahyani pour intervenir. L’arbitre descend de sa chaise et vient s’adresser directement au jeune Australien.

Résultat final ? Aussi incroyable que cela puisse paraître, Kyrgos s’impose finalement.

Roger Federer, lui-même a commenté l’affaire en conférence de presse alors qu’il jouera contre Kyrgios en 16e de finale. Et autant dire qu’il n’était pas vraiment content.

And here I thought they didn’t allow on-court coaching at Slams.

The heck is Lahyani doing giving a player a pep talk? #USOpen pic.twitter.com/0i0zwMaIe8

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 30, 2018