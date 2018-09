US Open 2018 : Keys, Djokovic et Nishikori en demies

Après Naomi Osaka hier soir, Madison Keys, Kei Nishikori et Novak Djokovic se sont qualifiés dans la nuit pour les dernières places des demi-finales de l’édition 2018 de l’US Open.

Dans cet US Open 2018, Kei Nishikori a triomphé de Marin Cilic en cinq sets au rythme décousu (2-6, 6-4, 7-6[5], 4-6, 6-4). Il affrontera Novak Djokovic vendredi. Le Japonais prend ainsi sa revanche sur le Croate, qui l’avait battu en finale de l’édition 2014. L’ex 4e au classement ATP, aujourd’hui 19e, atteint par conséquent ce niveau pour la troisième fois de sa carrière. Le dernier carré de l’US Open 2018 promet du beau monde. Ainsi, après les qualifications de Keys, Djokovic et Nishikori, on sait désormais quel sera le programme des demies.

Novak Djokovic réussit où Roger Federer a échoué

Le Serbe quant à lui n’a eu aucun mal à triompher de John Millmann. Ce dernier avait créé la surprise mercredi dernier en éliminant en quatre sets, le numéro 2 mondial Roger Federer (3-6, 7-5, 7-6[7], 7-6[3]). Toutefois, Djokovic bien que moyen (53 fautes directes) a su faire respecter son rang. Millman s’incline en trois manches sur le score de 6-3, 6-4, 6-4. Du côté du tableau féminin, Madison Keys continue son ratio parfait de victoires contre Carla Suarez-Navarro.

Madison Keys peut-elle atteindre la finale de l’US Open 2018 ?

Finaliste l’année dernière, l’Américaine a dominé pour la quatrième fois en autant de confrontations, l’Espagnole qui avait évincé Maria Sharapova et la Française Caroline Garcia aux tours précédents. Carla Suarez-Navarro n’a toujours pas trouvé de solutions contre la puissante Keys. Aussi, au terme d’un match maitrisé de bout en bout, la protégée de Lindsay Davenport s’échappe en deux sets : 6-4, 6-3.

Madison Keys sera opposée, vendredi prochain, à Naomi Osaka. La Japonaise connait pour la première fois un tel succès en tournoi majeur. Keys, elle, a la possibilité d’au moins égaler sa performance de 2017. Un résultat qui reste à sa portée de main, puisqu’en deux rencontres, elle a toujours dominé sa cadette jusque là.