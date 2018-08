US Open 2018 : Jo-Wilfried Tsonga déclare forfait

Il y a moins de 24 heures, le tennisman français Jo-Wilfried Tsonga publiait une vidéo sur Twitter. Alors qu’on ne l’a plus vu sur les courts depuis mi-février, Tsonga risque de finir l’année sans rejouer. En effet, le trentenaire informait ses fans du prolongement de sa durée de convalescence. Opéré du genou gauche en début avril, le Manceau n’est toujours pas prêt à la compétition.

Il est, comme Stan Wawrinka avant lui, dans une longue période de rémission. Toutefois, le Suisse a joué son premier match exactement six mois après être passé sur le billard pour un problème au genou gauche aussi. 8 mois plus tard, Wawrinka est toujours en recherche de ses sensations, très loin de son meilleur niveau.

Après seulement 4 mois et demi de soins, rééducation et reprise d’entrainements postopératoires, il est possible que Tsonga ne revienne pas en 2018. À moins qu’il ne veuille se jauger vers la toute fin de la saison de tennis, pour évaluer où il en est sur le circuit ATP.

Le message de Jo-Wilfried Tsonga

Les délais de cicatrisation prennent du temps. Et aujourd’hui, je ne suis pas en mesure de pouvoir jouer en compétition. Donc, malheureusement je dois déclarer forfait pour l’US Open.

Reconnaît le quart de finaliste de l’US Open 2011 (battu par Roger Federer sur le score de 6-4 6-3 6-3).

J’ai bon espoir de pouvoir reprendre avant la fin de la saison pour me refaire la main. Et repartir pour la prochaine avec des certitudes et dans de meilleures dispositions. C’est pas facile, je m’accroche.

Admet Jo-Wilfried Tsonga, qui pointe désormais, par manque de matches, à la 64e place mondiale.