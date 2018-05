Un invité inattendu sur les courts de l’Open d’Italie

On le sait, les chats adorent faire tomber nos affaires et nous emb√™ter de fa√ßon g√©n√©rale. Mais, cet adorable matou en a sans doute un peu trop fait vendredi 18 mai lors de l’Open d’Italie √† Rome.

Une volée qui passe très près

Sur le court, on trouve alors le duo Lukasz Kubot et Marcelo Melo en train d’affronter¬†Juan Sebastian Cabal et Robert Farah en quarts de finale en double. En plein pendant un coup, un chat d√©cide alors de traverser le court √† toute allure. Sans doute attir√© par le bruit et le mouvement.

Or, l’animal a vraiment eu de la chance. En effet, la vol√©e de Lukasz Kybot ne passe vraiment pas loin. Vu la violence du geste, il aurait sans doute pu se faire tr√®s mal. Sans doute √©chaud√© par l’accueil, le chat n’a pas perdu de temps avant de s’enfuir dans les gradins. Sain et sauf, on imagine qu’il ne prendra pas de billet pour Roland-Garros apr√®s une telle exp√©rience.