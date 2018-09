Tennis : Francesca Schiavone annonce sa retraite

Francesca Schiavone, première professionnelle de son pays à remporter un tournoi majeur, raccroche. C’est donc mercredi dernier que la championne de 38 ans a officialisé sa décision.

Un palmarès honorable

Forte d’un beau palmarès, l’Italienne ne compte pas moins de huit trophées, dont un à Roland-Garros. En 2011, Schiavone tentait de défendre son titre à porte d’Auteuil, mais s’inclina en deux sets face à la star chinoise Li Na. Toutefois, elle atteindra par la suite les quarts de finale de chacun des trois autres plus prestigieuses compétitions (Open d’Australie, Wimbledon et US Open). De plus, elle peut se targuer d’avoir à son actif douze finales perdues, ainsi qu’un meilleur classement en carrière de 4e mondiale.

Les adieux de Francesca Schiavone

En parallèle de l’actuelle édition de l’US Open, la joueuse qui a porté trois fois son équipe vers la victoire en Fed Cup (2006, 2009, 2010) a pris la parole.

J’ai pris la décision de dire au revoir au tennis. Quand j’avais dix-huit ans, j’avais deux rêves. Le premier était de gagner Roland-Garros et le second de rentrer dans le top 10. Je les ai réalisés. Je suis très, très heureuse de ma carrière.

Admettait-elle en conférence de presse.

Avant d’ajouter qu’elle réfléchissait à prendre sa retraite “depuis trois, quatre mois“.

La WTA salue Francesca Schiavone

Dans un communiqué, les instances de la WTA — le circuit féminin — ont salué les vingt saisons de la joueuse.

Inspirante à la fois sur et en dehors des courts, elle a laissé une marque indélébile sur son sport, grâce à son style et à sa grâce.

S’exprimaient par conséquent les officiels à la tête du tennis mondial, côté dames.