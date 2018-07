Tennis : Billie Jean King veut des victoires en deux sets gagnants pour les tournois majeurs de l’ATP

L’opinion de Billie Jean King compte car c’est un monument. L’ Américaine a été active sur le circuit WTA entre la fin des années cinquante et le milieu des années quatre-vingt.

Durant cette période, elle a raflé 162 titres, dont 67 au cours de l’ère Open (ère professionnelle démarrée en 1968). Parmi ceux-ci, 39 sont des trophées de Grand Chelem. 12 en simple, 16 en double femmes et 11 en mixte.

Ensuite, on lui doit la création de la Woman Tennis association (WTA). C’est aussi Billie Jean King, féministe des premières heures, qui a initié la lutte pour une égalité de gains entre les lauréats masculin et féminin des tournois majeurs.

Elle obtiendra de deux d’entre eux, de récompenser de façon similaire hommes et femmes. Des années plus tard, à sa suite, Venus Williams achèvera de convaincre les deux autres de s’aligner sur cette avancée.

En 1973, Billie Jean King affronte le machiste Bobby Riggs dans un match d’anthologie. Le “Battle of the sexes”, qui fera d’ailleurs l’objet d’une adaptation cinématographique en 2017.

Toutefois, l’activisme de Billie Jean King ne s’arrête pas là. L’infatigable militante est, enfin, l’une des premières professionnelles de son calibre à assumer son homosexualité.

Dans les colonnes du Times, la légende livre son analyse.

Je pense que hommes et femmes devraient joueur au meilleur des trois sets tout le long de l’année.

Écrit-elle pour commencer.

En effet, il n’y a qu’à l’Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open que les cinq sets sont la règle.

De cette façon, les fans -qui sont la partie comptant le plus- trouveront cela plus facile.

Lance la championne, avant de developper son propos.

Que se passe-t-il quand on essaie d’attirer de nouvelles personnes vers le tennis ? Nous leur rendons la tâche difficile avec tous ces différents formats pour hommes et femmes. De plus (avec la règle des deux sets gagnants), les hommes ne s’épuiseraient pas aussi vite. Le meilleur des cinq (sets) est beaucoup trop (dur) pour eux.