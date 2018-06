Roland-Garros: Nadal perd son premier set depuis 2015

Le N.1 mondial Rafael Nadal a perdu son premier set à Roland-Garros depuis 2015, face à l’Argentin Diego Schwartzman (12e) en quarts de finale mercredi, 6 jeux à 4.

"My big test is every day." – @RafaelNadal #RG18 pic.twitter.com/OVnLlkjwMg

