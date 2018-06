Roland-Garros : Caroline Garcia, dernière Française en lice, éliminée

Caroline Garcia, la dernière chance française à Roland-Garros, s’est inclinée lors des huitièmes de finale face à l’ancienne N.1 mondiale, l’Allemande Angelique Kerber (aujourd’hui 12e) en deux sets (6-2, 6-3) lundi 4 juin.

Notice Served@AngeliqueKerber's dominant win over Garcia sets up QF showdown with top seed Simona Halep. Recap & Highlights: https://t.co/M0tOfUtZ7m #RG18 pic.twitter.com/ISUMAXN20C

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2018