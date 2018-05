Roland-Garros 2018 : Serena Williams fait sensation avec sa tenue de « super héroïne »

Exit les traditionnels habituels shorts, robes et autres jupes de tennis. Serena Williams a imposé un style nouveau mardi 29 mai sur le court Philippe Chartier. En effet, elle est apparue dans une combinaison noire et ceinture rose, très près du corps. Ce « costume » de super héroïne lui a pourtant porté chance face à la Tchèque Kristýna Plíšková.

Catsuit anyone? For all the moms out there who had a tough recovery from pregnancy—here you go. If I can do it, so can you. Love you all!! pic.twitter.com/xXb3BKDGNF

Ainsi, seize mois après avoir mis sa carrière entre parenthèses pour cause de maternité, Serena Williams était de retour sur un tournoi du Grand Chelem.

A déclaré l’Américaine aux 23 titres de Grand Chelem. La joueuse faisait référence au pays imaginaire de la bande dessinée Black Panther, adapté au cinéma et sorti en salle cette année.

"I feel like a warrior in it, like a warrior princess kind of, (a) queen from Wakanda.

I'm always living in a fantasy world. I always wanted to be a superhero, and it's kind of my way of being a superhero.

I feel like a superhero when I wear it."

– @serenawilliams #RG18 pic.twitter.com/GyWeUwetIn

