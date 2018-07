Rod Laver : “Nadal, peut-être le plus grand athlète”

Au terme des deux semaines de Wimbledon, Rod Laver, un des anciens joueurs les plus respectés, livre son sentiment. L’avis du mythique tennisman australien est sans équivoque : pour lui, Rafael Nadal est un surhomme.

And a quick word on @RafaelNadal – he proved to be superhuman at #Wimbledon – to win @rolandgarros and come very close here on grass is truly amazing. Possibly the greatest athlete our sport has ever known.

— Rod Laver (@rodlaver) July 15, 2018