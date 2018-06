Nick Kyrgios, l’enfant terrible du tennis a encore frappé

Nick Kyrgios ne sait pas où tracer la limite. Il l’a encore prouvé samedi en demi-finale du tournoi du Queen’s. Il a en effet réalisé un geste particulièrement obscène alors qu’il savait qu’il était observé.

Une belle amende de l’ATP

On l’a déjà vu à plusieurs reprises faire de sacrés écarts en public. Jusque-là, on pouvait lui chercher l’excuse de la jeunesse. Mais, à bientôt 23 ans, Nick Kyrgios ne pourra bientôt plus compter sur cette excuse. Son dernier écart a eu lieu samedi face à Marin Cilic en demi-finale du tournoi du Queen’s. Il a en effet tout simplement mimé une petite masturbation avec une bouteille d’eau.

Le joueur a été sanctionné par l’ATP qui lui a infligé une amende de 15.000 €. Difficile de croire toutefois que cela pourrait avoir un véritable impact. A son CV jusque-là, on pouvait déjà inscrire certaines scènes mémorables. Au-delà d’insulter Wawrinka, il avait déjà abandonné un match, injurié un spectateur… des comportements qui lui avaient valu des insultes et même une suspension. Il a déjà consulté un psychologue du sport. Sans grand succès apparemment.