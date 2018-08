La scène très touchante de Nicolas Mahut

La scène particulièrement forte s’est déroulée vendredi sur le court numéro 12 de Flushing-Meadows. Nicolas Mahut vient de perdre et son fils vient le réconforter.

Il s’agissait sans doute de la dernière chance de Nicolas Mahut de disputer le tournoi américain. Alors, en perdant au 3e et dernier tour des qualifications contre Tommy Robredo, le Français de 36 ans était bien sûr déçu. On pouvait le voir triste sur sa chaise. Mais, il n’est pas resté seul longtemps grâce au soutien de Natanel, son fils de 7 ans.

Ce dernier a couru dans les bras de Nicolas Mahut pour le consoler. Une embrassade touchante qui a même ému son bourreau du jour.

The main draw hasn't even started and we already have this moment…@NMahut's son consoles his father after his qualies loss to @TRobredo. #USOpen pic.twitter.com/k62RtSYkbw

