Teddy Riner sera présent aux JO 2024 à Paris !

A l’été 2024, Paris va organiser les Jeux olympiques d’été. De nombreux défis se profilent encore au niveau de l’organisation. Mais il faudra aussi assurer sportivement. Et autant dire que Teddy Riner semble représenter une vraie chance de médaille.

Teddy Riner est le monstre sacré du judo mondial. Décuple champion du monde. Double champion olympique. A l’heure actuelle, il n’a pas de rival. Bien sûr, les choses peuvent changer, mais il dégage chaque année une tranquillité à toute épreuve. Sa carrière n’est bien sûr pas éternelle. Mais il vient d’annoncer la date de fin. Le rendez-vous est fixé pour 2024 à l’occasion des JO de Paris. Une décision motivée dans une interview au Figaro.

Mais, avant cela, il reste encore les JO 2020. Et il aimerait bien remporter un 3e titre olympique consécutif. Du jamais vu pour les Français.

Forcément, cette médaille d’or me tient à cœur, en 2020, car j’ai envie de réaliser ça, non pas à Paris, mais à Tokyo. Pour l’histoire de mon sport, pour moi et pendant que je suis encore capable de le faire. Je pourrais même devenir quadruple champion olympique, car il y a les Jeux olympiques par équipe mixte, également. Si on arrive à le faire, ce serait quelque chose de grand.