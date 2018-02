Super Bowl 2018 : Le triomphe des Philadelphia Eagles face aux Patriots (41-33)

L’ambiance était électrique et survoltée dans le cadre du 52ème Super Bowl à l’U.S. Bank Stadium de Minneapolis. Les Philadelphia Eagles sont parvenus à battre les New England Patriots de Boston. L’équipe de « underdogs », des outsiders, a réussi à faire déjouer les pronostics et à triompher face aux redoutables New England Patriots, emmenés par la légende vivante, Tom Brady.

Le 52ème Super Bowl a battu tous les records. Le match qui opposait les Philadelphia Eagles aux New England Patriots a été une publicité vivante pour ce sport. Les joueurs ont littéralement affolé les compteurs avec des performances et des statistiques offensives extrêmement impressionnantes pour une finale.

Un match de gala !

Les attaques des deux équipes ont réalisé un match incroyable et se sont littéralement surpassées pour le plus grand bonheur des spectateurs et des téléspectateurs du monde entier. Les quaterbacks des deux équipes Tom Brady et Nick Foles ont effectué des passes phénoménales. Les receveurs et les running backs (les joueurs spécialisés dans la course avec le ballon dans les mains) se sont régalés lors du match de dimanche soir. Les ralentis des plus belles actions étaient de toute beauté, encore plus impressionnants que dans le jeu vidéo de EA Sports, Madden NFL.

Le triomphe des Philadelphia Eagles lors du Super Bowl 2018

Les Philadelphia Eagles ont donc créé l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la NFL. Ils sont parvenus à s’imposer avec un score généreux de 41 à 33 lors du Super Bowl. Cette grande finale de la saison était fascinante et passionnante. La légende vivante du football américain, Tom Brady, n’est donc pas parvenue à remporter un nouveau Super Bowl. Son adversaire direct, Nick Foles, n’a commis presque aucune erreur durant toute la rencontre.

Cette victoire représente le premier titre de Philadelphie depuis la création du Super Bowl en 1967. Ils avaient auparavant perdu deux finales en 1981 et 2005. De nombreuses stars américaines ont soutenu l’équipe des Eagles comme Bradley Cooper (présent au stade), Will Smith ou bien encore Sylvester Stallone face aux New England Patriots de Boston.

L’action décisive est intervenue à la toute fin du match

Le véritable coup de grâce pour les Patriots est intervenu lors du « sack », du plaquage de Tom Brady par les défenseurs des Eagles. Lors de cette action défensive sur le quaterback des Patriots, l’équipe des Eagles est parvenue à récupérer le ballon, en l’arrachant des mains de Tom Brady. La défense de Philadelphie, l’une des plus efficaces de la NFL, a donc fini par faire craquer les Patriots en toute fin de rencontre.

Les New England Patriots ont d’ailleurs été menés pendant plus des trois quarts du match. Le score à la mi-temps était de 22 à 12 en faveur des Eagles. Les Patriots avaient réalisé l’impossible l’an dernier en finale face à Atlanta en remontant un écart de points impressionnant, avant de gagner le match dans la prolongation grâce à Tom Brady.

Quand Nick Foles tente de se mettre au niveau de la légende vivante Tom Brady

L’histoire est donc très belle pour ce 52ème Super Bowl. Le duel entre les deux quaterbacks est entré dans la légende du football américain. Tom Brady a été surpassé par Nick Foles. Ce dernier vit littéralement un rêve éveillé. Sa carrière pourrait définitivement basculer après sa performance extraordinaire de dimanche. Nick Foles n’était en effet que le quarterback remplaçant au début du mois de décembre pour les Eagles.

Le quaterback héroïque des Eagles face aux Patriots lors de cette finale du Super Bowl a en effet remplacé Carson Wentz, le quaterback attitré de Philadelphie. Wentz s’est malheureusement gravement blessé à un genou au début du mois de décembre. Nick Foles a réalisé l’impossible lors des play-offs et durant la finale face aux Patriots. Nick Foles est même parvenu à marquer un touchdown sur réception, permettant ainsi à son équipe de mener de dix points à la pause.

Philadelphie a trouvé son nouveau héros après Rocky Balboa : Nick Foles !

Nick Foles a été élu MVP, meilleur joueur du match, après sa performance incroyable. Nick Foles a réalisé une prestation phénoménale lors du Super Bowl avec 373 yards à la passe et 3 touchdowns lancés. Le débat va vite s’installer chez les Eagles pour savoir qui reprendra la place de numéro un au poste de quaterback pour la saison prochaine entre Carson Wentz et Nick Foles.

Une partie musicale sans fausse note et un très bel hommage au kid de Minneapolis

La chanteuse Pink a livré une très belle interprétation de l’hymne américain avant la rencontre. L’artiste a d’autant plus été courageuse et remarquable qu’elle était malheureusement atteinte de la grippe.

[🎞️VIDEO] 🎼 #Pink a chanté l'hymne américain pour l'ouverture du #SuperBowl

🎵 Une prestation toute en sobriété, et en puissance ! https://t.co/XwRYsFpiXz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 5, 2018

Le show à l’américaine, le half-time show, a été assuré cette année par Justin Timberlake. L’artiste avait été au cœur du plus gros scandale télévisuel pour la NFL, le nipple gate avec Janet Jackson.

Pas de nouveau nipple gate pour Justin !

Il y a plus de dix ans, à la toute fin du show, le chanteur avait malheureusement retiré une partie de la tenue de scène de la sœur de Michael Jackson, dévoilant alors le téton de la star. Depuis cet incident, qui a provoqué un véritable tollé dans l’Amérique puritaine, tous les concerts à la mi-temps sont retransmis avec 10 secondes de décalage par rapport au direct. Les équipes techniques ont ainsi le temps de réagir en cas de problème vestimentaire grave ou de gestes déplacés.

Justin Timberlake a prouvé ses talents de danseur et de chanteur lors d’une très belle performance live ce dimanche soir. Il a surtout rendu un très bel hommage au kid de Minneapolis, au chanteur Prince. Une sublime animation sur un plan de la ville et du stade a laissé apparaître la couleur mauve, si chère au chanteur disparu en avril 2016.

Justin Timberlake assurait donc son troisième show lors d’un Super Bowl. Alors que vient de sortir son nouvel album, Man of the Woods, il a interprété ses plus grands tubes lors d’une prestation très énergique. Les fans de Justin Timberlake ont donc eu le bonheur d’entendre Sexy Back, Rock Your Body, Can’t Stop the Feeling ou bien encore Filthy dans un stade ! Lors de l’hommage à Prince, Justin Timberlake s’est installé au piano. Une banderole géante s’est alors déployée. L’image de Prince a ensuite été projetée sur la toile avant le début d’un duo somptueux sur I Would Die 4 U.

https://t.co/enMQuEoHQB Pepsi Superbowl Half-Time Show! JT; he still got it. Still a bae. Love from the start to the end minute! 😘😘😘 — Brondong (@aizulshahreen) February 5, 2018

Une très belle cuvée pour ce 52ème Super Bowl

Les défenses des deux équipes ont été secouées et malmenées par les lignes d’attaque de chaque adversaire. Le score n’a pas été le plus impressionnant de l’histoire. En revanche, les deux équipes ont progressé de plus de 1 100 yards au total durant le match. Le record précédent (929 yards) a été pulvérisé. Tom Brady, le quaterback des New England Patriots, a été désigné MVP de la saison de NFL. A 40 ans, il est le plus vieux joueur à recevoir cette distinction désignant le meilleur joueur de la Ligue. Reste à savoir si Tom Brady mettra un terme à sa carrière après cette échec. La crise pourrait couver au sein des Patriots après cette défaite amère.

Cette 52ème édition du Super Bowl pourrait permettre à la NFL de regagner de l’audience pour les saisons à venir. Le spectacle était au rendez-vous. Les attaques des deux équipes ont haussé leur niveau de jeu et ont livré une performance remarquable. La NFL a dévoilé une vidéo avec les meilleurs moments de la rencontre :

What a night. What a moment. What a team.#FlyEaglesFly pic.twitter.com/R3acAPIkPN — Philadelphia Eagles (@Eagles) February 5, 2018

Not the outcome we wanted, but proud to play for you #PatriotsNation. Thanks for your support all season long. pic.twitter.com/7KMBvdhl8A — New England Patriots (@Patriots) February 5, 2018