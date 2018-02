Le Super Bowl 2018 sera diffusé dans la nuit de dimanche à lundi sur W9

La grande finale du championnat de football américain, le Super Bowl, sera donc retransmise en France, en direct et en clair, le dimanche 04 février, à partir de 23h55 sur les antennes de W9. La chaîne payante Bein Sports diffuse également le match dans l’Hexagone. Bein propose aussi à ses abonnés de nombreuses rencontres du championnat de NFL et les play-offs entre le mois d’août et le mois de janvier. L’affrontement titanesque prévu ce dimanche va donc opposer les New England Patriots et leur star Tom Brady face aux Philadelphia Eagles. L’année dernière, le Super Bowl entre les Falcons d’Atlanta et les New England Patriots a été suivi par plus de 117 millions de téléspectateurs dans le monde.

Minneapolis accueille la grand-messe du football américain

W9 est donc la seule chaîne gratuite en France, à diffuser l’événement sportif le plus regardé aux Etats-Unis. Le monde entier aura les yeux rivés sur le U.S. Bank Stadium de Minneapolis dans le Minnesota cette année. Ce stade flambant neuf a ouvert ses portes en 2016. Il possède une capacité de près de 66 000 spectateurs. Pour le Super Bowl, le nombre de fauteuils disponibles sera d’ailleurs augmenté à 73 000 places. Ce stade accueille d’habitude les rencontres des Vikings du Minnesota. Un projet de stade démesuré devrait d’ailleurs voir le jour en NFL prochainement à Las Vegas pour l’équipe des Oakland Raiders.

Le duo de choc de W9 lors de la nuit du Super Bowl

Vincent Couëffé et Richard Tardits occuperont le poste de commentateurs sur W9 dans la nuit de dimanche à lundi. Le journaliste Vincent Couëffé présentait l’émission 100% Foot il y a quelques années sur M6, aux côtés de Pierre Ménès notamment. Richard Tardits est le premier joueur français à avoir évolué en National Football League. Dans le cadre de ses études aux USA, il s’est imposé dans l’équipe universitaire des Bulldogs en Géorgie. Richard Tardits a alors été « drafté » (enrôlé) en NFL chez les Arizona Cardinals. Le natif de Bayonne a ensuite disputé 27 matches avec les New England Patriots entre 1990 et 1992.

La géniale Bande Annonce du #SuperBowl dimanche en direct à minuit sur @W9 Hâte ! ça va être dingue avec mon @RTardits pic.twitter.com/5M3GIUQ80w — Vincent Couëffé (@VincentCoueffe) January 31, 2018

Le pari gagnant du Super Bowl pour W9 et le groupe M6

Le Super Bowl 2017 a réuni 284 000 téléspectateurs en moyenne sur W9 selon Médiamétrie. Un pic d’audience à 434 000 téléspectateurs a même été enregistré à 00h46. W9 était la deuxième chaîne nationale sur l’ensemble du public derrière TF1, et la première sur la cible des hommes de moins de cinquante ans (26,2%). Comme en 2016, il s’agit du meilleur score réalisé par le Super Bowl sur cette cible depuis le début de sa diffusion sur W9 en 2010.

Le grand barnum du football américain

La finale du Super Bowl représente un événement majeur aux Etats-Unis au même titre que la finale de la Coupe du monde ou que la finale de la Champions League en football pour les mordus de ballon rond en Europe. Le match est l’occasion de se réunir en famille, avec ses voisins, entre amis, ou entre collègues. Les citoyens américains auront également la possibilité de découvrir de nombreuses bandes-annonces de films et des publicités créées spécialement pour l’occasion. Ces messages commerciaux hors-normes seront diffusés lors de toutes les phases d’interruption du jeu.

Show must go on!

La mi-temps du match sera l’occasion d’un impressionnant spectacle avec des moyens techniques exceptionnels. Un somptueux « show à l’américaine » sera proposé à la foule dans les gradins du stade et pour les téléspectateurs du monde entier.

La partie musicale du Super Bowl a regroupé des artistes extrêmement talentueux et prestigieux ces dernières années : Madonna (2011), Bruno Mars (2014), Katy Perry (2015), Beyonce et Coldplay (2016) et Lady Gaga (2017). Cette année, c’est l’artiste Justin Timberlake qui aura la lourde tâche d’assurer l’animation à la mi-temps du match. Son tout nouvel album Man of the Woods est d’ailleurs disponible depuis le 02 février. Le passage de l’hymne américain sera également chargé d’émotion. La chanteuse Pink n’aura droit à aucune fausse note en pleine ère Trump.

Une édition 2018 pour donner un second souffle à la discipline

Les audiences du football américain outre-Atlantique sont malheureusement en perte de vitesse ces derniers mois. La polémique sur les ballons dégonflés et les protestations de certains joueurs, au moment de l’hymne national pour lutter contre les discriminations, ont fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois et lors des saisons récentes. Des anciens joueurs occupant le rôle de commentateurs et des consultants pour les retransmissions des matches de la NFL à la télévision américaine ont également été accusés ces derniers mois de comportements inappropriés dans le cadre de la tempête sur le harcèlement sexuel après l’affaire Weinstein.

Seul lot de consolation, le jeu vidéo Madden NFL a toujours le vent en poupe aux Etats-Unis. Un match de haut niveau dimanche soir et une prestation extraordinaire de Justin Timberlake lors du « half-time show » pourrait permettre à la NFL de redorer son blason.

Une finale avec un réel enjeu ?

La grande soirée du Super Bowl est donc à suivre dans la nuit de dimanche à lundi sur les antennes de W9 et de Bein Sports en France, à partir de minuit. La victoire des Patriots l’an dernier face aux Atlanta Falcons (34 à 28 dans les prolongations) était historique. Ils vont remettre leur précieux titre en jeu ce dimanche soir.

Inquiétudes pour Tom Brady

Selon des informations de Sport365, le quarterback légendaire des Patriots, Tom Brady, souffrirait de la main droite. Le compagnon de Gisele Bündchen espère être remis pour le grand rendez-vous de dimanche. Tom Brady est déjà entré dans l’histoire du football américain. Il a remporté le Super Bowl à cinq reprises.

Ma main ? C’est en train de s’améliorer. Ce n’est pas exactement comme j’aimerais que ce soit, alors j’essaie juste de la protéger du mieux que je peux. Evidemment c’est une partie très importante du corps pour un quarterback. Je veux simplement que ce soit soigné autant que possible pour le match de dimanche. Under Armour vient de me donner ce gant formidable, ça me permet de bien récupérer et c’est ce dont j’ai besoin en ce moment.

Les forces en présence

L’équipe des Patriots semble encore une fois assez imbattable cette année avec son attaque d’une efficacité diabolique et sa défense de fer. Les Eagles ne sont pas là par hasard. Leur quaterback Nick Foles a été brillant lors des play-offs et la défense de Philadelphie était très solide cette année. Ils tenteront de déjouer les pronostics et font déjà figure d’adversaires redoutables. Tom Brady et les Patriots espèrent décrocher un sixième titre en NFL. Les Eagles vont tenter de conquérir leur premier titre majeur après deux échecs au Super Bowl, en 1981 et 2005. Le Super Bowl LII (52ème édition) sera diffusé dans plus de 170 pays à travers le monde dimanche soir.