Sœur Mary Jo, nouvelle star du baseball US

Aux USA, le baseball est l’un des sports les plus regardés. Pour attirer les foules et faire un peu le show avant les rencontres, c’est une habitude d’inviter des personnalités. C’est la même chose quand une star locale vient donner le coup d’envoi d’un match de Ligue 1 en France. Mais, cette fois, l’invitée a véritablement volé la vedette.

La scène se déroule samedi à Chicago. Le club local, les White Sox accueille les Kansas City Royal. Pour l’occasion, c’est Sœur Mary Jo qui est invitée pour faire un petit “show” avant la rencontre. Mais, elle va faire preuve de talents sans aucun doute insoupçonnés. Tout d’abord, il faut le signaler, son lancer de balle atterrit dans la zone de prise. Ce qui dénote une certaine adresse. Mais, c’est le petit mouvement pour faire sauter la balle sur son bras droit que l’on retiendra surtout.

On vous laisse observer et surtout pratiquer ensuite. Vous verrez que cela n’a vraiment rien de facile….

#Loyola has Sister Jean, but the #WhiteSox have Sister Mary Jo Sobieck of @Marian_Catholic! *via @NBCSChicago pic.twitter.com/5HtZexSu42

— Real News Line (@RealNewsLine) August 19, 2018