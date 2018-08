Rugby : Les plaquages interdits pour les enfants de moins de douze ans

Les enfants n’auront plus le droit de faire des plaquages au rugby. Une réforme qui devrait faire grogner les puristes mais semble se justifier pour des raisons de santé.

“Rugby bien joué”

L’ombre de Louis Fajfrowski risque de planer pour quelques temps sur le rugby français. Ce jeune homme de 21 ans est décédé après un plaquage au niveau du thorax. Si on ignore encore les raisons exactes de sa mort, cela suffit à faire réfléchir le monde de l’Ovalie. La Fédération Française de Rugby a donc annoncé un programme nommé “Rugby bien joué”. Pour les plus jeunes (U8, U10, U12,), ce sera désormais un rugby d’évitement, à toucher. Les plaquages sont interdits.

Une décision nationale qui reprend aussi une position internationale. En effet, la World Rugby (la fédération internationale) va tester une variante dans deux compétitions mineures. Le plaquage devra désormais se faire sous la ligne des tétons et non plus sous la ligne des épaules.

Dans le top 14, les arbitres pourront aussi forcer les joueurs qui semblent victimes d’une commotion cérébrale à sortir avec un carton bleu.