L’équipe du Zimbabwe forcée de dormir dans la rue en Tunisie

Scène incroyable en Tunisie. Le XV du Zimbabwe forcé de dormir dans la rue faute d’un logement décent pour eux. Une polémique a éclaté entre les deux pays.

Ce samedi 7 juillet, l’équipe de rugby du Zimbabwe affronte la Tunisie dans un match qualificatif pour la Coupe du Monde 2019 qui aura lieu au Japon. Mais, les joueurs n’ont pas été vraiment bien accueillis dans le pays. A la frontière, ils ont tout d’abord été retenus pendant six heures. La raison ? Ils devaient payer 600 € pour leurs visas selon les autorités. Puis, en arrivant à l’hôtel, les sportifs ont trouvé un lieu infect dans lequel ils ont choisi de ne pas rester. La rue leur semblait une meilleure option.

interroge l’ex-ministre des Sports du pays, David Coltart.

Zimbabwe national rugby team forced to sleep on the streets of Tunisia… @WorldRugby 👀 pic.twitter.com/MGcug87P0l

— Brian Mujati (@MujatiBrewing) July 3, 2018