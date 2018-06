Alsace : 50 enfants blessés dans un tournoi de rugby

Le Challenge Fernand Vié qui était organisé ce week-end à Sélestat dans le Bas-Rhin a connu un terrible dénouement. Plus de 50 enfants ont été blessés avant que le tournoi ne soit stoppé.

Mais que s’est-il donc passé lors de ce tournoi ? Pour sa 55e édition, il rassemblait des enfants venus d’Alsace et de Lorraine. Un Challenge qui est normalement, un rendez-vous incontournable de l’ovalie pour les plus jeunes dans la région. Mais, cette fois, il a fallu stopper la compétition avant son terme.

Il a en effet fallu évacuer de nombreux enfants. La Croix Rouge s’est même retrouvée submergée par le nombre de blessés (jusqu’à 15 en même temps). Résultat, il a fallu demander de l’aide aux pompiers. Au total, 50 enfants ont été blessés et 11 ont dû être évacués à l’hôpital. La sous-préfecture a décidé d’ordonner l’arrêt de la compétition dimanche après-midi. Pourtant, du point de vue des organisateurs, la situation n’était pas si mauvaise. C’est ce qu’ils ont expliqué aux Dernières Nouvelles d’Alsace

Cinquante blessés, c’est un peu plus que d’habitude mais ce n’est pas non plus énorme au vu du nombre de joueurs.