Qui sont les sportifs les mieux payés au monde en 2018 ?

À l’heure de désigner le sportif le mieux payé du monde, beaucoup vont nommer les personnalités les plus populaires dans le domaine sportif. Neymar, Tiger Woods, Lionel Messi sont les sportifs à qui l’on pense en premier. Pourtant, dans le classement des sportifs les mieux payés au monde, ces noms sont loin de Floyd Mayweather.

Un seul combat très rentable

Qui a dit qu’il fallait disputer 50 matchs par an pour gagner une fortune ? Floyd Mayweather a disputé un seul combat entre juin 2017 et juin 2018. Un duel hyper-médiatisé à Las Vegas contre Conor McGregor. Ce combat contre une star du MMA lui a permis de remporter 285 millions de dollars. Et donc d’en faire le sportif le mieux payé selon Forbes.

Il est suivi par Lionel Messi (111 millions) et Cristiano Ronaldo (108 millions). Ce dernier réclame désormais une sérieuse augmentation qui pourrait le faire changer de dimension. Le 4e du classement n’est autre que Conor McGregor qui avait gagné 99 millions de dollars.

Voici les cinq suivants au classement :

5 – Neymar (90 millions)

6 – Lebron James (85,5 millions)

7 – Roger Federer (77,2 millions)

8 – Stephen Curry (76,9 millions)

9 – Matt Ryan (67,3 millions)

10 – Matthew Stafford (59,5 millions)

Aucune femme ne figure dans ce classement. Enceinte, Serena Williams avait dû écourter sa saison. Au total 11 sports sont représentés dans le top 100 avec une domination pour la NBA.