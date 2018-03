PSG – OM : Les supporters marseillais dégradent le secteur visiteur au Parc des Princes

Trois jours après la victoire du PSG face à l’OM en championnat, le club de la capitale s’est donc de nouveau imposé 3 à 0. Les Parisiens affronteront le club de Caen lors des demi-finales de la Coupe de France. Le PSG, grâce à Di Maria et Cavani, peut donc continuer à rêver d’un quatrième sacre consécutif dans la compétition. Le match PSG – OM de mercredi a pourtant été le théâtre de débordements et de tensions entre les fans ultras des deux clubs rivaux.

Après plusieurs années d’absence, les pouvoirs publics avaient autorisé la venue des fans marseillais à Paris, mercredi soir, dans le cadre du match de Coupe de France. Lors de la défaite 3 à 0 des Marseillais, les 400 supporters de l’OM ont saccagé le secteur visiteur et des installations du stade selon plusieurs sources. Près de 137 sièges auraient été détruits dans le secteur visiteur selon L’Equipe. Les ultras marseillais auraient également allumé plusieurs fumigènes. La rédaction du Parisien a dévoilé de nombreuses images des ravages et des dégradations au Parc des Princes.

Les toilettes, réservées aux visiteurs, ont notamment été détruites pour s’en servir comme projectiles. Des débris de faïence auraient été lancés sur des supporters parisiens, situés en secteur Paris, sans faire de blessés fort heureusement.

Un dirigeant marseillais se serait confié à L’Equipe suite aux dégradations au Parc des Princes.

On condamne ces comportements, de la part de quelques individus qui, malheureusement, noyautent les groupes et provoquent la pagaille. Cela devrait être une fête et on retient une chose après ce Classique : ils ont tout fracassé. Tous les supporters de l’OM sont touchés par cette image déplorable. À cause d’une poignée, on va faire l’amalgame avec notre public, flamboyant. Les urinoirs ont été cassés, la zone visiteurs a été détruite. Évidemment, le Paris-SG, comme les forces de l’ordre, nous a dit : « Vous ne risquez pas de revenir de sitôt… ». Si les déplacements sont interdits à l’avenir, c’est un vrai échec. Nos groupes condamnent cette situation, mais ce sont aussi leurs membres, leurs responsabilités…