Poissy : Le PSG a déposé le permis de construire de son prochain centre d’entraînement

Selon des informations du Parisien, le projet du futur centre d’entraînement du PSG se concrétise de plus en plus. Ce nouvel édifice verra le jour en 2020 à Poissy, dans les Yvelines. Le PSG a donc officiellement annoncé avoir déposé jeudi le permis de construire de son Campus PSG.

Cet ensemble va donc accueillir à Poissy les footballeurs professionnels ainsi que les jeunes du centre de formation. Les sections handball et judo du PSG bénéficieront aussi d’un accès à ce centre flambant neuf. Cette nouvelle infrastructure accueillera notamment un stade de football d’une capacité de 3 000 places. Selon des informations du Parisien, les travaux devraient débuter à l’automne 2018. La mise en service de ce centre d’entraînement exceptionnel doit se dérouler au printemps 2020.

Les joueurs du PSG s’entraînent depuis de nombreuses années au Camp des Loges à Saint-Germain en Laye. Ce site avait été rebaptisé centre d’entraînement Ooredoo en 2013. Le nouveau complexe à Poissy ne sera qu’à une vingtaine de minutes du Parc des Princes. La construction de ce centre d’entrainement ultra-moderne permettra au club de franchir une nouvelle étape dans son développement sur le plan des infrastructures.

Un communiqué a été publié par le club au sujet de ce projet de grande envergure.

Première infrastructure conçue à 100 % par le Club, ce centre sera le pilier de la stratégie et de la performance sportive du Paris Saint-Germain et un élément fondamental de son identité pour les générations à venir […] La construction de ce nouvel équipement constitue une nouvelle étape majeure du projet du Club. Il poursuit l’ambition de s’affirmer comme l’une des plus grandes franchises du sport mondial. Ce projet permettra d’offrir les meilleures conditions d’entraînement aux joueurs du Club et de préparer les générations à venir. […] L’instruction du dossier par les services de l’Etat intègre quant à elle une enquête publique qui s’organisera au printemps 2018.