Natation : A 99 ans, il détient le nouveau record du 50 mètres nage libre

Oubliez Michael Phelps. Le vrai roi des bassins se nomme Georges Corones, il est Australien et a 99 ans ! Ce papy très sportif vient de signer un véritable exploit sur la distance du 50 mètres nage libre.

56 secondes et 12 centièmes

Il est à un âge ou la majorité des personnes ne font plus de sport. Mais, Georges Corones est un athlète. Un vrai. Il était seul dans la piscine pour réaliser cette épreuve, installé dans la ligne d’eau n°4. Le seul inscrit dans la catégorie des 100 à 104 ans. Mais, il n’avait pas besoin de compétition pour le stimuler. C’est tout seul qu’il a établi un nouveau record de 56 secondes et 12 centièmes. Il a littéralement explosé le précédent record. Celui-ci avait été réalisé par le Canadien Jaring Timmerman en 2014 avec 1 minute, 16 secondes et 92 centièmes. Un écart impressionnant.

Ancien docteur et passionné de natation depuis son plus jeune âge, Georges Corones voit dans ce sport le secret de sa longévité.

C’est le seul moment où votre corps n’a pas à se battre pour résister à la gravité. Quand vous êtes dans l’eau, vous flottez et il n’y a pas plus agréable sensation,

expliquait-il à l’AFP à la sortie du bassin. Pour comparaison, le record de France de la distance a été établi en 2009 par Frédérick Bousquet en 20 secondes et 94 centièmes.