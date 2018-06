MMA : Le combattant Jarred Brooks se met K.O lui-même

C’est ce que l’on appelle faire des débuts très particuliers. Vendredi dernier, José “Shorty” Torres livrait son premier match en UFC face à Jarred Brooks. Il a eu le droit à une victoire express grâce à un très mauvais calcul de son adversaire.

Blessé à l’impact

C’est une vidéo particulièrement impressionnante. Nous sommes au début du second round du combat. Jarred Brooks se saisit alors de son adversaire dans une prise pour le soulever dans les airs puis le plaquer au sol. Mais, les choses ne vont pas vraiment se passer comme prévu. En tombant, il n’a pas baissé son menton. Conséquence ? Sa tête heurte le sol assez violemment. Selon 20Minutes.ch, Jarred Brooks se serait même blessé gravement.

Son adversaire ne comprend pas ce qu’il s’est passé au début et enchaîne donc les coups sur Jarred Brooks à terre mais très vite il voit que c’est terminé. Autant dire que ce sont des débuts réussis pour Torres qui a finalement remporté la combat à 2 minutes et 55 secondes dans la seconde manche. On lui souhaite tout de même une victoire plus classique pour son prochain combat.