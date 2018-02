Le message fort d’Unai Emery avant les rencontres décisives contre Marseille et Madrid

L’entraîneur basque du PSG, Unai Emery, est souvent critiqué dans les médias sportifs pour ses choix lors des grands matches (notamment lors de la remontada barcelonaise l’an dernier). Le coach parisien vient de publier, sur son site internet, un message très fort et mobilisateur avant les rencontres décisives qui attendent le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Le PSG sera confronté à Marseille à deux reprises (championnat et Coupe de France) avant de tenter de relever un défi de taille face au Real Madrid en Champions League.

Unai Emery, l’entraîneur du PSG, a tenu à mobiliser ses troupes et à adresser un signal positif avant les deux semaines cruciales pour le club de la capitale. Unai Emery a publié un texte fédérateur sur son site officiel. Le coach a tenu à exprimer toute la confiance qu’il a dans son groupe et à mobiliser ses joueurs pour les échéances décisives.

Les fans de football retiennent leur souffle avec le calendrier très chargé du PSG

Le Paris Saint-Germain va en effet aborder un moment crucial de sa saison. Paris va devoir surmonter la double confrontation face à l’Olympique de Marseille. Ces deux classicos français vont se dérouler dans le cadre du championnat de Ligue 1 Conforama et en Coupe de France. Les deux rencontres vont se dérouler au Parc des Princes. Les chocs PSG – OM sont programmés pour le dimanche 25 février et le mercredi 28 février. Le PSG va ensuite tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Champions League en éliminant le Real Madrid. Le match retour PSG – Real est prévu pour le mardi 06 mars au Parc des Princes également. Les parisiens se sont malheureusement inclinés 3 à 1 en Espagne, le soir de la Saint-Valentin, le 14 février dernier.

Unai Emery remobilise ses troupes avant les chocs face à l’OM et face au Real

Unai Emery est donc plus motivé que jamais. Les rencontres face à l’ogre madrilène et contre le rival marseillais font partie de ses objectifs clés pour la fin de saison 2017-2018. Il l’a ainsi démontré avec un vibrant message publié sur son site Internet : « Ensemble, nous le ferons ». L’entraîneur basque fait appel au soutien et à la ferveur du public parisien pour aider l’équipe lors de ces trois matchs décisifs pour l’histoire du club. Unai Emery est persuadé que l’intensité et la qualité des deux matches contre Marseille vont aider le PSG à mieux préparer le défi face à Madrid.

Dans la plupart des matches de cette saison, nous avons démontré que nous sommes capables de répondre présent. Mais c’est surtout au Parc, là où nous ressentons une grande force, comme on a pu le constater dans les 17 matches, que nous avons gagnés avec vous cette saison. L’OM et le Real Madrid savent qu’ils doivent venir à Paris. Mais ils ne savent pas ce qu’ils auront vraiment face à eux. Ce sont deux classicos pour lesquels nous allons nous préparer à fond et qui en plus nous servirons pour préparer le Real.

La détermination d’Unai Emery et des parisiens

En cas d’élimination en Champions League face au Real Madrid, Unai Emery pourrait être remercié par les dirigeants parisiens à la fin de la saison. Le coach parisien va donc tout tenter pour assurer son avenir et entrer ainsi dans la légende du club parisien en éliminant le Real Madrid. De nombreux observateurs lui ont reproché ses choix tactiques et ses changements en cours de match face à Madrid.

Notre équipe est déterminée et convaincue. Mais elle le sera encore plus lors de ces rendez-vous. Nous allons donner le maximum au moment précis, au Parc. Et nous ne penserons ni au passé ni à l’avenir, uniquement au match que nous serons en train de jouer. Weah, Ginola, Valdo et Kombouaré ont marqué le 18 mars 1993 et depuis sa naissance, le PSG a battu plus d’une vingtaine de fois Marseille à domicile… Vous étiez toujours derrière. Maintenant c’est à nous de le faire, et après quelques jours de repos, nous repartons à bloc. Dans nos esprits, le Parc, notre maison que nous allons défendre avec vous jusqu’au bout avec tout notre enthousiasme le 25 février, le 28 février et le 6 mars, trois dates pour continuer à écrire l’histoire du Paris SG. ALLEZ PARIS !»

La presse espagnole sort l’artillerie lourde pour tourner en dérision le message d’espoir d’Unai Emery

La presse espagnole a tenu à réagir face à ce message positif et conquérant d’Unai Emery. Le ton adopté par Marca est moqueur et virulent. Les journalistes espagnols semblent ne retenir que le 6 à 1 de la remontada de l’an dernier. Ils ont oublié les victoires d’Unai Emery face au Bayern Munich (3-0) et face au FC Barcelone (4-0) au Parc des Princes. Unai Emery a également réussi à remporter la Ligue Europa en 2014, 2015 et 2016 avec le club de Séville. La rédaction d’Europe 1 a dévoilé cette semaine la réponse au vitriol du journaliste de Marca, Juanma Rodriguez, dans un édito cinglant.

Le message d’Unai Emery me rappelle beaucoup celui de Rummenigge, il y a quatre ans. […] Il est possible que le PSG élimine le Madrid. Et il est également possible que le Real conserve au chaud son 3-1 et passe en quarts de finale. Mais, mon cher Emery, on ne gagne pas 12 Ligue des Champions (écoute bien Unai, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze) sans savoir qui sont tes adversaires. Le meilleur club sportif du XXème siècle sait que dans deux semaines il jouera contre une grande équipe. Mais, au match aller, il m’a semblé que c’est toi qui n’a pas compris contre qui tu jouais. Et pourtant avec Almeria, Valence, Séville et maintenant le PSG, tu as déjà perdu quinze fois… Alors… ne crie pas au loup, petit chaperon rouge !

Les joueurs du PSG mobilisés pour le club et solidaires avec leur entraîneur Unai Emery

Selon les informations de Téléfoot, le vestiaire parisien s’est réuni vendredi dernier au Camp des Loges. Les joueurs ont l’intention de se remobiliser et de ne pas abandonner leur coach après la défaite face à Madrid. Le vestiaire aurait conclu un pacte solennel en vue du match retour face au Real.

D’après les équipes de l’émission Téléfoot sur TF1, les joueurs parisiens ont scellé un « pacte de solidarité ». Plusieurs groupes de discussions se seraient formés à l’initiative de deux cadres du vestiaire. Thiago Motta et Daniel Alves, épaulés par Marquinhos, ont donc pris les choses en main. Ces joueurs emblématiques ont remobilisé le groupe parisien. L’entraîneur parisien Unai Emery n’était pas présent. Deux mots d’ordre auraient filtré lors de ces échanges : « union sacrée » et « solidarité », en vue du match retour contre Madrid.

Téléfoot a également confirmé que Neymar resterait bien au PSG l’an prochain, même en cas d’élimination face au Real. Le joueur brésilien souhaite véritablement s’inscrire dans la durée avec l’effectif parisien. Les fans de football ont donc déjà coché sur leur calendrier les trois rencontres majeures et imminentes : PSG – OM (les 25 et 28 février) et PSG – Real Madrid (le 06 mars).